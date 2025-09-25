El expresidente de Malaui Mutharika gana las elecciones con casi el 57% cinco años después de dejar el cargo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exmandatario de Malaui Peter Mutharika ha ganado las elecciones presidenciales celebradas el pasado 16 de septiembre con cerca del 57 por ciento de los votos frente al 33 por ciento cosechado por el actual dirigente del país africano, Lazarus Chakwera, según los resultados difundidos este miércoles por las autoridades electorales.

La presidenta de la Comisión Electoral de Malaui (CEM), Annabel Mtalimanja, ha declarado la victoria de Mutharika, que ha recibido el apoyo del 56,8 por ciento de los 5,5 millones de votos emitidos, lo que le permitirá ponerse de nuevo al frente del país cinco años después de abandonar el cargo en medio de la indignación generalizada por los altos niveles de corrupción y la gestión de la economía.

Este profesor de Derecho ha capitalizado el hartazgo de los electores ante el elevado coste de la vida, la escasez de combustible y la falta de empleo en un país cuya inflación anual ha llegado a superar el 28 por ciento, según recoge la agencia de noticias Bloomberg.

Chakwera ha reconocido horas antes su derrota en estos comicios y ha asegurado en un discurso a la nación recogido por la televisión estatal MBC que facilitará una "transferencia de poder pacífica", si bien ha denunciado irregularidades en el marco del proceso electoral y ha instado a la Comisión Electoral a llevar a cabo una investigación "transparente" al respecto. "Esto no significa necesariamente que el resultado que ha llevado a la victoria a Mutharika no sea creíble", ha agregado.

Su gobierno ha estado marcado por la devastación causada en 2023 por el ciclón 'Freddy' y el aumento sostenido de la inflación, la devaluación de su divisa, la escasez de combustible y los cortes eléctricos a nivel nacional. Su gobierno se ha visto incluso afectado por acusaciones de nuevos casos de malversación y sobornos.

Chakwera, un antiguo profesor de teología de 70 años, aspiraba a obtener un segundo mandato frente a Mutharika, de 85 años y hermano del expresidente Bingu wa Mutharika, quien estuvo en el cargo desde 2004 hasta su muerte en 2012. La campaña electoral del líder del PPD, que ya gobernó el país entre 2014 y 2019, ha estado empañada por distintos problemas de salud. Un total de 17 candidatos se han presentado a las presidenciales.