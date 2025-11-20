El exsecretario del Tesoro de EEUU Larry Summers deja la docencia en Harvard tras sus mensajes con Epstein

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos bajo la Presidencia de Bill Clinton Larry Summers ha abandonado este miércoles la docencia en la Universidad de Harvard, en contra de lo afirmado días antes al anunciar su retirada de la vida pública tras la difusión de una serie de mensajes cruzados con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Sus compañeros docentes completarán las tres clases restantes de los cursos que ha impartido con ellos este semestre, y no está previsto que imparta clases el próximo semestre", ha indicado un portavoz suyo en un comunicado al diario de la institución educativa, el 'Harvard Crimson'.

De este modo, Summers se tomará una excedencia extendida también a su rol como director del Centro Mossavar-Rahmani para Negocios y Gobierno de la Escuela Kennedy de Harvard, dedicado a cuestiones políticas en los sectores público y privado y que ha dirigido desde 2011. A este respecto, su portavoz, que ha esgrimido como motivo "el bien del centro", ha declinado abordar si el exsecretario del Tesoro pretende retomar el cargo en el futuro.

El profesor y presidente emérito de la afamada universidad anunció el lunes que se retiraba de sus "compromisos públicos como parte de un esfuerzo más amplio por reconstruir la confianza y reparar las relaciones con las personas más cercanas" a él, a raíz de la publicación de una serie de mensajes cruzados con el delincuente sexual convicto. "Asumo toda la responsabilidad por mi desacertada decisión de seguir comunicándome con el señor Epstein", afirmó entonces.

Sin embargo, pretendía seguir con la docencia en Harvard, una convicción que ha abandonado este miércoles, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado la ley que obliga al Departamento de Justicia hacer públicos los archivos de Epstein, y horas después de que la universidad radicada en Cambridge, Massachusetts, haya reabierto la investigación sobre sus vínculos con este hombre condenado por dirigir una red de prostitución y acusado, antes de su muerte por suicidio, de tráfico de menores.

Además de su salida de Harvard --que presidió entre 2001 y 2006--, la reclusión de Summers ha incluido el cese de sus colaboraciones con la agencia de noticias Bloomberg y con el diario 'New York Times', así como su dimisión, este mismo miércoles, de su puesto en el consejo de administración de OpenAI, la empresa tecnológica detrás de ChatGPT.