El exsecretario del Tesoro Larry Summers dimite como profesor de Harvard por sus vínculos con Epstein

Archivo - El exsecretario del Tesoro estadounidense Larry Summers - Europa Press/Contacto/Gage Skidmore - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Larry Summers, exsecretario del Tesoro bajo el mandato del expresidente Bill Clinton, ha anunciado este miércoles que dimitirá como profesor de la Universidad de Harvard por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"He tomado la difícil decisión de retirarme de mi cátedra en Harvard al final de este año académico", ha expresado el también expresidente de Harvard en un comunicado en el que ha trasladado su agradecimiento a alumnos y compañeros con los que ha tenido "el privilegio de trabajar" desde hace 50 años.

Summers también ha renunciado a su cargo como codirector del Mossavar-Rahmani Center for Business and Government --un centro de investigación en la Universidad de Harvard--, puesto que ocupaba desde 2011, según ha informado el portavoz de Harvard, Jason Newton.

Los archivos publicados por el Departamento de Justicia revelan que Summers mantuvo contacto con Epstein por correo electrónico hasta el 5 de julio de 2019, un día antes de que fuera arrestado por tráfico sexual de menores, según ha recogido la cadena NBC News.

Summers aseguró en un comunicado el pasado mes de noviembre que estaba "profundamente avergonzado" por sus acciones y reconoció el dolor que había causado a todo el mundo. "Asumo toda la responsabilidad por mi decisión de seguir comunicándome con Epstein", indicó.

UN PREMIO NOBEL TAMBIÉN DIMITE

El biólogo molecular Richard Axel, quien obtuvo el Premio Nobel en 2004 junto con Linda B. Buck, ha anunciado también que dejará su cargo de director de un prestigioso instituto de neurociencia en la Universidad de Columbia por sus vínculos con Epstein.

"He informado a la Universidad de Columbia que renunciaré como codirector del Instituto Zuckerman para el Comportamiento Mental y Cerebral para centrarme en la investigación y la enseñanza en mi laboratorio", indicó en la víspera en un comunicado.

Axel ha calificado de "grave error de juicio" su "asociación pasada" con Epstein. "Lo que ha salido a la luz sobre la conducta atroz de Epstein, el daño que ha causado a tanta gente, hace que mi asociación con él sea aún más dolorosa e inexcusable", ha indicado.

Los contactos entre Epstein y Axel se produjeron en una franja amplia de tiempo, desde el 2010 hasta el 2019, especialmente tras la condena de Epstein en 2008 por prostitución de menores. El nombre del Nobel aparece más de 900 veces en los archivos.