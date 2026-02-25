Los abogados de Mandelson denuncian que fue detenido bajo la premisa falsa de planeaba huir de Reino Unido

El exembajador de Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson. - Europa Press/Contacto/Marcin Nowak

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los abogados de Peter Mandelson han denunciado este miércoles que el exministro laborista y exembajador de Reino Unido en Estados Unidos, implicado en la trama británica del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, fue arrestado este lunes bajo la falsa premisa de que iba a huir del país.

"Peter Mandelson fue arrestado ayer a pesar de que existía un acuerdo con la Policía para que asistiera a una entrevista el próximo mes de manera voluntaria. El arresto se produjo a raíz de una sugerencia infundada de que estaba planeando abandonar el país y establecer su residencia permanente en el extranjero", han señalado los abogados en declaraciones a la cadena BBC.

En este sentido, sus abogados han denunciado que esta suposición es totalmente falsa. "No hay absolutamente nada de verdad en tal insinuación", han subrayado.

La defensa de Mandelson ha anunciado así que ha reclamado al Servicio de Policía Metropolitana "las pruebas en las que se basaron para justificar el arresto", tras recalcar que la "prioridad absoluta" de su cliente es "cooperar con la investigación policial" y de esta forma aprovechar la ocasión para "limpiar su nombre".

Las autoridades británicas detuvieron al exdirigente laborista el lunes, cuando estuvo retenido unas horas, bajo "sospechas de mala conducta en un cargo público" debido a sus vínculos con Epstein. Está siendo investigado por revelar presuntamente información sensible al multimillonario estadounidense sobre el rescate de 500.000 millones de euros que se disponía a aprobar la Eurozona en 2010 cuando era ministro en el Gobierno del entonces primer ministro británico Gordon Brown (2007-2010).

El nombramiento de Mandelson como embajador en Washington en diciembre de 2024 ha puesto entre las cuerdas al primer ministro británico, Keir Starmer, que ha tenido que salir al paso y pedir disculpas por confiar en la palabra del exembajador, defendiendo que desconocía la profundidad, la magnitud y el alcance de su relación con Epstein.