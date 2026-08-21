Extraditado de Argentina a México el contralmirante Farías, acusado de liderar una red de contrabando de combustible

El contralmirante mexicano Fernando Farías Laguna, identificado por las autoridades mexicanas como líder de una red de contrabando de combustible, es trasladado a México desde Argentina, donde permanecía detenido desde el 23 de abril de 2026 - FISCALÍA GENERAL DE MÉXICO

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General de la República mexicana (FGR) ha anunciado este jueves el traslado a territorio nacional desde Argentina del contralmirante de la Marina mexicana Fernando Farías Laguna por su presunto vínculo con "una compleja red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible", razón por la que había sido detenido por las autoridades argentinas a finales de abril.

"La Fiscalía General de la República informa al pueblo de México el seguimiento al procedimiento de expulsión de Argentina de Fernando 'N', ex servidor público posiblemente relacionado con una compleja red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible de la que ya han sido detenidas 15 personas más", ha afirmado la autoridad en un comunicado en el que, de acuerdo con la legislación mexicana, oculta los apellidos del detenido.

En el marco de esta operación, "personal ministerial de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), viajó a ese país para traer consigo a Fernando 'N', con la finalidad de presentarlo ante la autoridad judicial que lo ha requerido en México", ha informado la Fiscalía, que apunta a la utilización de un avión cedido por la Marina para efectuar el traslado de Farías a Ciudad de México, en el que también han participado miembros del Ministerio de Exteriores.

"La Fiscalía General de la República agradece la colaboración de autoridades de Estados Unidos América, así como de la Cancillería y autoridades de justicia de la República Argentina", agrega el documento.

Fernando Farías Laguna llevaba detenido en Argentina desde el pasado 23 de abril por su presunto rol de liderazgo de una red de contrabando de hidrocarburos, una acusación por la que también contaba con notificación roja de la Interpol.

Aunque entonces el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, se refirió a él como Fernando 'N' --señalándolo como "líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos"--, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, confirmó su identidad: "Atrapamos a Fernando Farías Laguna", publicó en redes, pese a que, según relató, el acusado "ingresó al país con un pasaporte falso". "Está detenido y va a ser extraditado", adelantó entonces.

El anuncio de su traslado a México se produce apenas un día después de que Monteoliva se reuniera con Harfuch, con quien la jerarca argentina declaró haber abordado "cómo seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre Argentina y México para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado".