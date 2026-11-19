Archivo - Rodrigo Paz - Jose Fernandez / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bolivia han extraditado este jueves al coronel retirado de las Fuerzas Armadas Henry Richard Crespo Guzmán a Estados Unidos, cuyas autoridades lo reclaman por supuestos vínculos con el narcotráfico y el tráfico de armas.

El coronel, detenido desde el pasado 28 de agosto, ha partido desde el aeropuerto internacional de Viru Viru, en la capital de Bolivia, Santa Cruz, acompañado por agentes de Interpol y después de que el Tribunal Supremo de Justicia diera luz verde en septiembre a la petición de Washignton.

La Justicia estadounidense requiere a Crespo por la presunta comisión de delitos relacionados con el tráfico de drogas y de armas. En particular, el militar está acusado de haber gestionado el envío de mil kilos de drogas al país norteamericano.

Su captura se enmarca en el regreso de las operaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos a Bolivia, desde que Rodrigo Paz fuera investido presidente en noviembre del pasado año.