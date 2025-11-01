Fallece el ex primer ministro de Albania Fatos Nano, figura clave en la transición albanesa

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro de Albania Fatos Nano ha muerto este viernes con 73 años de edad después de varios días hospitalizado por el empeoramiento de su estado de salud, siendo uno de los políticos más influyentes en la transición albanesa y fundador del Partido Socialista de Albania.

Nano fue ingresado el pasado 8 de octubre en un hospital de la capital de Albania, Tirana, por problemas pulmonares debido a un enfermedad respiratoria crónica que padecía desde hacía años y por la que ya había sido hospitalizado en anteriores ocasiones, según informa el periódico 'Albanian Post'.

El político accedió al cargo de primer ministro en 1991 con el objetivo de llevar al país hacia la democracia liberal y la economía de mercado después de más de 40 años de régimen comunista, en su mayoría liderados por el líder comunista Enver Hoxha.

A su llegada al poder comenzó la conversión del Partido del Trabajo de Albania --único partido del régimen sostenido en el marxismo-leninismo-- al actual Partido Socialista con el cual fue primer ministro en tres ocasiones diferentes hasta 2005.

Tras su primer mandato --en el que acabó dimitiendo de su cargo apenas unos meses más tarde por la multitud de huelgas que comenzaron en el país--, Nano fue arrestado en 1993 por "abuso de poder y falsificación de documentos oficiales". Finalmente, acabó saliendo de prisión en 1997 en medio de un periodo de inestabilidad que acabó resultando en su vuelta al cargo de primer ministro.

De nuevo, ocupó la jefatura del Gobierno entre 2002 y 2005, cuando tras perder las elecciones no volvió a acceder al poder.

El actual primer ministro de Albania, Edi Rama, entregó a Nano el Gran Cordón con la Estrella de Agradecimiento Público, una de las mas altas condecoraciones del país por su "por su destacada contribución a la construcción del Estado constitucional y democrático en Albania, la tendencia liberal en su liderazgo y la ejemplar tolerancia en momentos extremadamente difíciles de la vida política nacional".