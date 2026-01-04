Un fallo de telecomunicaciones paraliza el espacio aéreo de Grecia

Archivo - Imagen de archivo de un aeropuerto en Grecia - Europa Press/Contacto/Aristidis Vafeiadakis

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades griegas han confirmado la parálisis prácticamente absoluta del espacio aéreo del país por un fallo de telecomunicaciones ocurrido esta mañana.

"Para garantizar la seguridad de los vuelos, solo se está prestando servicio a una parte de los sobrevuelos, y se han impuesto restricciones en los aeropuertos griegos", ha confirmado la Autoridad de Aviación Civil en un comunicado.

El error comenzó a las 09.35 de la mañana y ha detenido por completo la actividad en los aeropuertos del país. Todos están afectados, incluidos los aeropuertos internacionales de Atenas y Tesalónica.

El problema, según la AAC, radica en los sistemas centrales de radio y comunicación utilizados por los centros de control del espacio aéreo griego, imprescindibles para los controladores. Las autoridades, de momento, no han dado un plazo de reparación.