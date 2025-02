La familia Bibas es enterrada cerca de Nir Oz tras un multitudinario cortejo fúnebre

Imagen de archivo del cortejo fúnebre de la familia Bibas a su paso por la ciudad de Rishon LeZion. - Europa Press/Contacto/Israel Hadari

Miles de personas se concretan también en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv en señal de apoyo a Yarden Bibas

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han salido este miércoles a la calle en Israel para seguir al cortejo fúnebre y dar el adiós definitivo a los tres miembros de familia Bibas, Shiri Bibas y sus hijos, Ariel y Kfir, que han sido finalmente enterrados cerca del kibutz de Nir Oz, donde residían cuando fueron secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el 7 de octubre de 2023.

Los presentes se han situado a ambos lados de la carretera que va desde la ciudad de Rishon LeZion, desde donde ha partido el cortejo, hasta el cementerio de Tsoher. Allí han sido enterrados en una ceremonia que ha sido retransmitida por televisión y que se ha visto seguida por un funeral.

Las multitudes se han congregado también en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, donde han seguido las imágenes difundidas por los canales de televisión locales mientras ondeaban banderas de Israel. Los presentes han expresado su apoyo a Yarden Bibas, padre de los menores fallecidos, que también fue secuestrado pero logró ser liberado con vida a principios de febrero en el marco de un intercambio entre Hamás e Israel al hilo del alto el fuego en la Franja de Gaza.

Yarden, marido de Shiri, ha explicado que los tres han sido enterrados en un mismo ataúd para que "permanezcan siempre juntos" y ha lamentado no haber podido "protegerlos". "Ayudadme para no caer en la oscuridad", ha dicho en un discurso en el que ha elogiado a su mujer y a sus hijos, que tenían diez meses y cuatro años cuando fueron secuestrados.

"Te quiero y siempre te querré. Lo eras todo para mí. Eras la mejor madre y la mejor mujer que podría haber tenido. Eras mi mejor amiga. ¿Quién me ayudará ahora a tomar decisiones?", ha lamentado Yarden durante el funeral en el que se ha referido a su difunta mujer como "mi amor".

"Pienso en todo lo que pasamos juntos y hay recuerdos muy bonitos. Me acuerdo de los nacimientos de Ariel y Kfir. Me acuerdo de los días en que nos sentábamos a tomar un café, solos tú y yo, y hablábamos durante horas. Echo de menos esos pequeños momentos", ha expresado, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Previamente, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha conmemorado a Shiri Bibas y sus hijos en un mensaje publicado a través de sus redes sociales antes de que los tres fueran enterrados. "Un país al completo está de luto. Tenemos los corazones rotos y os acompañamos en vuestro descanso eterno", ha puntualizado.

"Esto no es lo que habíamos soñado con recuperar. (..) Este es un llanto que se escuchará de un extremo a otro del mundo y que despertará algo en los corazones de gente de todas partes. Uníos a nuestro llanto; el llanto de una nación entera y de un pueblo roto", ha aseverado.

UN CASO POLÉMICO

El caso de la familia Bibas ha levantado la polémica en el país después de que las autoridades israelíes acusaran a Hamás de incumplir el acuerdo de alto el fuego al entregar el 20 de febrero el cuerpo de una persona cuyos restos no coincidían íntegramente con los de Shiri Bibas, si bien el grupo palestino defendió en un primer momento que estos restos "se mezclaron" con los de otras víctimas tras un bombardeo de Israel en Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no tardó en describir este incidente como una "cruel y atroz violación del acuerdo" de alto el fuego acordado entre las partes y en vigor desde el 19 de enero.

Al día siguiente, las fuerzas israelíes informaron de una nueva entrega de restos que sí encajarían con los de la rehén en cuestión, un extremo que fue confirmado el 22 de febrero por el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos, que apuntaba a la identificación de estos restos como los de Shiri y recalcaba que los mismos debían haberse entregado previamente.

Hamás ha reiterado que tanto Shiri como sus hijos murieron en noviembre de 2023 a consecuencia de un bombardeo israelí que fue "ordenado por el propio Netanyahu", al que acusan de ser el principal responsable de sus muertes. Ante estas acusaciones, el Ejército israelí ha señalado que fueron en realidad "terroristas" de Hamás los que mataron a los niños "con sus propias manos".

La entrega de los cuerpos tampoco estuvo exenta de polémica. El Gobierno de Israel tildó de "repulsivo y horrendo" el "espectáculo monstruoso" dado por Hamás a raíz de la ceremonia celebrada por el grupo armado palestino para entregar los cadáveres de cuatro rehenes muertos en la Franja de Gaza, entre ellos los de la familia Bibas.

Dicha ceremonia recibió también críticas por parte de Naciones Unidas y el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), que mostró su "preocupación e insatisfacción" por el 'modus operandi' del grupo armado palestino. Es por ello que han instado a que estas entregas se realicen de forma "privada y digna" y han alertado de posibles violaciones del Derecho Internacional.