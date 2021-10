Familiares de fallecidos por la COVID-19 critican a Bolsonaro ante la comisión sobre la gestión de la pandemia

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los familiares de algunos ciudadanos que han fallecido a causa del coronavirus en Brasil han criticado al presidente, Jair Bolsonaro, ante la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) sobre la gestión de la pandemia por parte del Gobierno en el Parlamento.

Muchos de los presentes han arremetido contra el mandatario por su "comportamiento" en plena crisis sanitaria y han defendido la vacunación para frenar el virus. Además, han acusado al presidente de "contradecir a la ciencia" al seguir promoviendo aglomeraciones y criticar el uso de la mascarilla.

La actitud de Bolsonaro ha sido tildada por muchos como "irresponsable" dado que las entidades médicas nacionales e internacionales recomendaban precisamente lo contrario para evitar un mayor número de muertes.

"El dolor es grande, pero el deseo de justicia es mayor. Estoy aquí hoy para representar a las diversas familias que pasaron por el dolor que pasamos. Por eso estoy tan emocionado de estar aquí. Hay vidas, sueños, historias cerradas por tantas negligencias. Y queremos justicia", ha aseverado Katia Shirlene, que perdió a sus padres a causa de la COVID-19.

"La sangre de cada una de las víctimas fluye a las manos de cada uno que subestimó el virus", ha aseverado en relación a la actitud del Gobierno brasileño, según informaciones del portal de noticias G1. Brasil ha registrado más de 600.000 fallecidos y 21,6 millones de contagios desde que estalló la pandemia.

Por su parte, Marcio Antonio do Nascimiento Silva ha exigido una disculpa a las autoridades. "Creo que nos merecíamos una disculpa de la máxima autoridad del país. Porque no es un tema político, ya sea de un partido o de otro. Estamos hablando de la vida de las personas. Cada declaración aquí, creo, en cada testimonio, uno sintió el testimonio del otro y agregó lo que el otro tenía que decir, ¿entiendes? Entonces, nuestro dolor no es 'mi mi mi', no somos payasos. Es real", ha dicho Silva.

El CPI tiene, entre sus funciones, la de elaborar un informe concluyente sobre la gestión de la pandemia. También se espera que la comisión proponga cambios en la legislación. Una de las posibilidades es que se proponga un proyecto de ley para que el Gobierno federal proporcione una compensación a los huérfanos de hasta 21 años que hayan perdido a sus padres a causa de la enfermedad.

Giovanna Gomes Mendes da Silva, de 19 años, ha explicado que perdió a sus padres a causa del virus y que ahora tiene la custodia de su hermana pequeña. "Teníamos los dos pilares de nuestra vida, los dos pilares, la gente que nos cuidaba, que nos apoyaba y hacía de todo", ha lamentado.

Así, ha señalado que "carecía de esa responsabilidad". "Empezamos a no tener y tampoco a tener a nadie que nos ayudara. Eso. Teníamos gente cercana a mí, familiares y amigos de mi mamá, que con lo poco que tenían empezaron a ayudarnos", ha agradecido.