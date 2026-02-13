El favorito para las elecciones en Hungría se adelanta con una querella a la publicación de un vídeo sexual

Archivo - Peter Magyar - Marton Monus/dpa - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder opositor húngaro y gran favorito en las próximas elecciones legislativas del país, Peter Magyar, ha anunciado este viernes que presentará una querella contra quienes le han amenazado con difundir un vídeo, todavía no publicado, de contenido sexual en el que aparece junto a su exnovia.

Los rumores se desataron tras la aparición de una nueva página web lanzada por desconocidos que mostraba una habitación vacía; una imagen acompañada de los subtítulos en inglés "Próximamente" y "Érase una vez... 2024.08.03 (el formato de fecha anglosajón para el 3 de agosto de 2024)". Posteriormente, periodistas húngaros identificaron la habitación como parte de un apartamento de Airbnb en la circunvalación de Budapest.

Según el registro de la propiedad, la propietaria figura como la esposa de un oligarca cuyas empresas reciben regularmente contratos gubernamentales.

Magyar había declarado previamente que en agosto de 2024, tras una fiesta con activistas de su partido Respeto y Libertad, conocido comúnmente como el partido Tisza, mantuvo relaciones sexuales con su exnovia en la habitación mostrada. La mujer, escribió, lo había "seducido" de nuevo en ese momento.

El candidato precisamente proviene del Fidesz pero en febrero de 2024 acabó rompiendo con lo que denunció como un sistema de favoritismo y corrupción establecido por Orbán hacía 16 años.

Magyar ha decidido dar un paso adelante con la presentación de esta querella y ha denunciado además que detrás de este ataque a su persona se encuentra su gran rival, el partido Fidesz del primer ministro, Viktor Orbán.

"Incluso en Europa, es inaudito que un partido gobernante intente desacreditar, chantajear y neutralizar a su principal oponente político grabando en secreto sus actos sexuales con métodos ilegales y amenazando con hacerlas públicas", ha escrito en un mensaje publicado en redes sociales.

"Hoy presento una denuncia penal ante la autoridad investigadora competente contra autores desconocidos por el delito de recopilación secreta no autorizada de información o el uso no autorizado de medios encubiertos, el delito de adquisición prohibida de datos, y el delito menor de uso indebido de datos personales", ha añadido.