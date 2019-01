Fayulu recurrirá la victoria de Tshisekedi en RDC ante el Constitucional

Actualizado 11/01/2019 14:59:40 CET

Martin Fayulu, al que los sondeos daban como favorito para ganar las elecciones presidenciales en República Democrática del Congo (RDC), recurrirá ante el Tribunal Constitucional el resultado provisional anunciado por la comisión electoral y que da al también opositor Félix Tshisekedi la victoria.

"Haré lo que sea posible para mí para conseguir la verdad porque los congoleños quieren cambio", ha sostenido en declaraciones a la BBC tras confirmar que presentará un recurso ante el Constitucional, que aún tiene que validar el resultado anunciado el jueves por la Comisión Electoral Independiente (CENI). En declaraciones posteriores ante sus partidarios ha precisado que presentará el recurso el sábado por la mañana y ha llamado a sus seguidores a acompañarle.

Según la CENI, Tshisekedi se ha impuesto con el 38,57 por ciento (7.051.013 votos), seguido por Fayulu, con el 34,83 por ciento (6.366.732 votos), y del candidato designado por el presidente Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary, con el 23,84 por ciento (4.357.359 votos).

Tras el anuncio de estos datos, Fayulu se apresuró a denunciar que había habido un "fraude" y que los resultados habían sido fabricados, llamando a sus partidarios a movilizarse para defender la "verdad" y su victoria.

Este viernes, Fidèle Babala, dirigente de la coalición que respalda al opositor, ha asegurado que, en base a los datos recabados por los 200.000 testigos que envió la coalición Lamuka a los colegios electorales en todo el país, Fayulu se impuso con el 61 por ciento de los votos, mientras que Tshisekedi obtuvo el 18 por ciento.

El candidato de la coalición Lamuka ha reconocido este viernes que hay pocas probabilidades de que su recurso prospere habida cuenta de que el tribunal "está compuesto por gente de Kabila", si bien ha agregado que no quiere dar a sus rivales ninguna oportunidad de decir que no ha cumplido con la ley.

"Félix Tshisekedi ha sido nombrado por Kabila para perpetrar el régimen de Kabila, porque hoy el jefe es Kabila", ha denunciado el opositor, que cuenta con el respaldo de dos de los principales rivales políticos del mandatario saliente, el exvicepresidente Jean-Pierre Bemba y el exgobernador Moise Katumbi.

"Kabila no puede quedarse y hacer acuerdos con alguien que no tendrá en el poder", ha defendido el opositor, en referencia al hecho de que el mandato del presidente expiró ya hace dos años. "El propio Tshisekedi sabe que no ganó", ha añadido.

Tanto Fayulu como su entorno sospechan que pudo haber habido un acuerdo entre Tshisekedi y el presidente para un reparto del poder, con el primero como jefe de Estado y el bloque del mandatario controlando el Parlamento.

EL BLOQUE DE KABILA SE VE GANADOR EN EL PARLAMENTO

A falta de que se conozcan aún los resultados de las elecciones parlamentarias, la Mayoría Presidencial que sustenta a Kabila en la Asamblea publicó a última hora del jueves un comunicado en el que sostiene que en base a los datos recabados por sus observadores "mantendrá su estatus de principal bloque político" en la cámara "con una confortable mayoría", informan los medios locales.

"Esta proyección electoral abre la perspectiva de una cohabitación ineludible con el presidente Tshisekedi en la gestión del país", agregó el bloque parlamentario de Kabila. La CENI aún no ha publicado los resultados de las parlamentarias, que se celebraron igualmente el 30 de diciembre.

Por otra parte, Fayulu ha expresado su temor a que pueda producirse un estallido de violencia si la comisión electoral no ofrece los verdaderos datos "colegio electoral por colegio electoral". Este jueves ya se produjeron varios muertos en distintos puntos del país en protesta contra la victoria de Tshisekedi.

Bemba también ha defendido la necesidad de un recuento de los votos. "Para que las elecciones sean creíbles y transparentes, reclamamos que solo triunfe la verdad de las urnas", ha escrito en su cuenta de Twitter el destacado político, al que se impidió ser candidato a estas elecciones. "Esto pasa por el recuento de los votos teniendo en consideración los datos de todos los centros de recuento", ha añadido.