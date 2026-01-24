Las FDS avisan de que el Ejército sirio está a punto de malograr el alto el fuego

Archivo - Imagen de archivo de refugiados sirios - IVOR PRICKETT - Archivo

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han avisado que el Ejército sirio todavía sigue atacando sus posiciones en el noreste de Siria en una violación del alto el fuego firmado la semana pasada y que ahora mismo corre serio peligro.

Los combates se están concentrando ahora mismo, según las milicias kurdas-árabes, fuerza de seguridad de la región autónoma del noreste de Siria, en las regiones de Jazira y, en especial, Kobane, donde según el partido turco prokurdo del Partido Popular por la Igualdad y la Democracia (DEM), muy próximo a las autoridades kurdas de Siria, se avecina una auténtica catástrofe humanitaria porque "medio millón de civiles están atrapados sin agua, comida o combustible" por el asedio de Damasco.

"Se han observado concentraciones militares y movimientos logísticos, lo que indica claramente la intención de intensificar la situación y llevar a la región hacia una nueva confrontación. En este contexto, nuestras fuerzas fueron sometidas hoy a dos ataques separados en la región de Jazira, lo que constituye una clara violación del acuerdo de alto el fuego", avisan las FDS.

"Si bien nuestras fuerzas han cumplido y siguen cumpliendo los términos del acuerdo de alto el fuego, afirmamos que los preparativos militares emprendidos por el Gobierno de Damasco contradicen totalmente sus obligaciones y revelan esfuerzos deliberados para socavar la distensión y conducir la situación hacia la guerra en lugar de hacia soluciones políticas", añaden.

El Gobierno sirio ha negado todas estas acusaciones y responsabiliza por contra a las FDS de ser quienes violan el alto el fuego. En un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias siria SANA, el responsable de Asuntos Árabes del Ministerio de Exteriores, Mohamed Taha al Ahmad, ha lamentado que las FDS todavía no han respondido a las peticiones del Gobierno sirio para que designen a sus representantes políticos en Damasco, como estipula el acuerdo y, en general, "no ha habido respuesta positiva por su parte".

"Por el contrario, se han producido continuas violaciones de las treguas y el alto el fuego", ha lamentado Al Ahmad. "Todas las opciones están disponibles, junto con proporcionar calma y diálogo para hacer cumplir la ley, hacer que Siria esté unida y garantizar que los derechos del pueblo sirio estén protegidos, lejos de la opresión y las amenazas, y atendidos con los mejores servicios", ha indicado.

CATÁSTROFE EN KOBANE

La Media Luna Roja Kurda ha informado de que cinco niños se han muerto ya de frío en Kobane en medio del asedio del Ejército sirio, mientras el DEM estima que "aproximadamente 500.000 civiles están atrapados" en medio de "un apagón total" y cortes de agua constantes.

"La intensificación de los ataques ha desencadenado una creciente ola de desplazamiento interno, obligando a las familias a condiciones aún más precarias", ha avisado el DEM.

Vista la situación, el DEM pide el establecimiento "inmediato" de un corredor humanitario para "permitir la entrada de combustible para calefacción, ropa de abrigo, harina, leche de fórmula y agua potable" porque ahora mismo la situación es aún peor que la catástrofe humanitaria ocurrida durante el dominio de la organización yihadista Estado Islámico.

Cabe recordar que las FDS y sus aliados han denunciado que hay elementos de Estado Islámico combatiendo codo con codo junto a las fuerzas de Damasco, lideradas por el presidente de transición y antiguo líder integrista Ahmed al Shara.