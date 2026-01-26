Las FDS denuncian nuevos ataques del Ejército sirio en la asediada ciudad de Kobane

Militares del Ejército sirio (archivo) - MINISTERIO DE DEFENSA DE SIRIA

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han denunciado este lunes nuevos ataques del Ejército sirio y milicias afines en las localidades de Al Safa, Chalabiya, Jarab Ishk y Zarik, en las inmediaciones de la ciudad de Kobane, asediada desde hace más de una semana por fuerzas del Gobierno central sirio.

"Sigue habiendo combates, en particular en la localidad de Chalabiya, donde los agresores han enviado refuerzos, carros de combate y blindados", ha informado el portavoz de las FDS, Farhad Shami, en redes sociales.

Estos ataques suponen "una violación clara y explícita" del acuerdo de alto el fuego renovado por las autoridades centrales sirias este mismo fin de semana para otros 15 días. Por ello, Shami ha apelado a su "legítimo derecho a la defensa".

Además, las FDS han informado de la muerte de cinco civiles de una misma familia en un bombardeo de artillería, carros de combate y drones en Jarab Ashk. "Las milicias progubernamentales han cometido una horrenda matanza en la aldea de Jarab Ashk", ha resaltado Shami. Otros cinco civiles han resultado heridos.

El portavoz de las milicias kurdo-árabes ha asegurado por otra parte que las fuerzas de Damasco cuentan con apoyo aéreo de drones turcos tipo Bayraktar que han realizado "bombardeos intensivos".

Por su parte, el Ejército sirio ha acusado a las FDS del lanzamiento de 25 drones suicidas contra posiciones militares en las inmediaciones de Kobane (Ain al Arab, por su nombre árabe) y contra viviendas civiles y carreteras en Sirrin. Varias personas han resultado heridas.

Kobane, ahora asediada por las fuerzas gubernamentales sirias, fue el símbolo de la resistencia de las milicias kurdo-árabes frente a la ofensiva de Estado Islámico en 2015 en una batalla que se convirtió en el punto de inflexión en un conflicto en el que las FDS, con apoyo militar de Estados Unidos, lograron erradicar el dominio territorial del grupo yihadista en el noreste de Siria.

El Gobierno sirio anunció el pasado 18 de enero un acuerdo de alto el fuego e integración de las instituciones militares y civiles de la Administración Autónoma para el Norte y el Este de Siria (AANES) en las instituciones centrales sirias que en la práctica supone su disolución.

El acuerdo fue publicado en medio de una ofensiva militar del Ejército y sus milicias aliadas en Alepo, Raqqa, Hasaka y Deir Ezzor y de las denuncias de las FDS de brutales crímenes perpetrados por las fuerzas progubernamentales. Las FDS confirmaron la firma del acuerdo "para evitar una guerra civil" mientras su principal aval, las fuerzas militares estadounidenses en Siria, han hecho oídos sordos a sus peticiones de ayuda frente a la ofensiva de Damasco.

La población kurda se encuentra repartida por Turquía, Irán, Irak y Siria, y suma en total unos 40 millones de personas. A nivel político solo tienen un reconocimiento formal y un cierto autogobierno en la región autónoma del Kurdistán iraquí.