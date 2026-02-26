Las FDS rechazan las acusaciones de Siria y achacan a Damasco las fugas masivas en el campamento de Al Hol

Proceso de traslado de personas del campamento de Al Hol, en Hasaka, al de Al Burhan, en Alepo, por parte de las autoridades centrales de Siria (archivo) - Europa Press/Contacto/Sally Hayden

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han rechazado las acusaciones de las autoridades de Damasco sobre su presunta responsabilidad en las fugas registradas en el campamento de Al Hol, hasta hace poco bajo su control y que acogía a miles de familiares de supuestos miembros de Estado Islámico, antes de acusar a las autoridades de "intentar evadir su responsabilidad" por lo sucedido.

Así, han indicado que el Gobierno de transición de Siria busca escapar a su responsabilidad por "el claro fracaso a la hora de gestionar la situación después de que el campamento fuera tomado por fuerzas afiliadas con los ministerios del Interior y Defensa", tras "ataques directos y movilizaciones militares por parte de facciones filiadas a Damasco", incluidos "combates en la valla del perímetro".

"Estos acontecimientos coincidieron con movimientos coordinados dentro del campamento por parte de familiares de miembros de Estado Islámico con el objetivo de sembrar el caos", han argumentado, al tiempo que han afirmado que "ante esta escalada deliberada y un sospechoso silencio internacional", sus fuerzas "se vieron obligadas a retirarse para evitar que el campamento se convirtiera en un campo de batalla".

En este sentido, han reseñado que estas facciones armadas "entraron al campamento y empezaron a liberar a familiares de miembros de Estado Islámico ante sus propias cámaras" y han manifestado que "la responsabilidad de estas acciones recae en las autoridades que asumieron el control efectivo y la administración (de Al Hol)". "Estos hechos están documentados y no pueden ser eliminados con declaraciones engañosas", ha recalcado.

"Nuestras fuerzas y la administración del campamento cumplieron con sus deberes, responsabilidades morales y de seguridad a lo largo de los años, a pesar de la complejidad de este caso, la falta de apoyo suficiente y los continuos desafíos de seguridad", han explicado las FDS, que han insistido en que su "principal objetivo" fue "proteger a los residentes del campamento y evitar el resurgimiento de células de Estado Islámico, tanto dentro como fuera" de Al Hol.

Por ello, ha ahondado en que "las declaraciones irresponsables emitidas por el portavoz del Ministerio del Interior no pueden separarse de los intentos políticos de engañar a la opinión pública y desviar la atención de las deficiencias administrativas y de seguridad que acompañaron el período durante el cual esas facciones controlaron el campamento".

El comunicado ha sido publicado después de que el portavoz de la cartera del Interior siria, Nurredín al Baba, señalara a las FDS como responsables de las citadas fugas del campo de Al Hol, situado en el noreste del país, al tiempo que describió el lugar como un "centro de detención" y aseguró que miles de personas fueron retenidas durante años en una zona semidesértica carente de infraestructuras básicas.

Una investigación publicada por el diario 'The Wall Street Journal' reveló que se desconoce el paradero de hasta 20.000 habitantes del campamento desaparecidos durante las tareas de evacuación y en medio del caos ante los combates de principios de año entre el Ejército sirio y las FDS.

La investigación cita a expertos de la agencias de Inteligencia de Estados Unidos, quienes apuntan que entre 15.000 y 20.000 personas, incluyendo afiliados a Estado Islámico, están ahora prófugas en Siria por el caos generado derivado de los combates entre las partes, que terminaron con un precario acuerdo de integración y traspaso de competencias, incluyendo la del campo.