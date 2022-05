Federico Gutiérrez anuncia que votará a Hernández en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato conservador Federico 'Fico' Gutiérrez, ha anunciado que votará por el magnate Rodolfo Hernández en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia, porque considera al candidato de izquierda Gustavo Petro como un "peligro" para Colombia y la democracia.

Gutiérrez, que ha quedado tercero en la primera vuelta al obtener poco más de cinco millones de votos, ha anunciado desde el Cubo de Colsubsidio, en Bogotá, que tanto él, como su fórmula vicepresidencial Rodrigo Lara, votarán por Rodolfo Hernández, que ha terminado segundo y se enfrentará contra Gustavo Petro en la segunda vuelta, tal y como ha recogido 'El Espectador'.

Del mismo modo, Gutiérrez ha agradecido a los más de cinco millones de colombianos que han votado por él. "Para mí y para Rodrigo siempre estará por encima el país, muy por encima de los intereses individuales y personales". Por eso invitó a votar por Hernández, al considerar que Gustavo Petro sería un peligro para el país.

Federico Gutiérrez, ha informado que hasta el momento no ha hablado con Rodolfo Hernández, pero ha dicho que no necesita hacerlo. "Nosotros no queremos perder al el país, no queremos poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias ni nuestros hijos. Votaremos por Rodolfo y por Marelen el próximo 19 de junio", ha aseverado.

Así, ha hecho hincapié en que "Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho y por todo lo que ha hecho, no le conviene a Colombia. Sería un peligro para la democracia, para las libertades, para nuestras familias y para nuestros hijos", agregando que acepta los resultados, que a veces se pierde y otras se gana, pero que "la democracia se cuida y respeta".

Por último, Federico Gutiérrez ha invitado a las más de cinco millones de personas que han votado por él y su fórmula vicepresidencial, a que el próximo 19 de junio voten por Rodolfo Hernández y Marelen Castillo. "Entendiendo que dentro de las dos alternativas hoy es la forma más sensata de cuidar la democracia y cuidar las libertades. Porque una vez se van las democracias, no regresan", ha sentenciado.

Por otra parte, tras el resultado de las elecciones, Rodolfo Hernández ha comparecido para agradecer el voto de sus votantes y ha dicho: "Hoy ganó el país que no quiere seguir un día más con los mismos y las mismas que nos ha llevado a la situación dolorosa en la que hoy estamos. Hoy ganó la una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Hoy perdió el país de la politiquería y corrupción".

Asimismo, Hernández ha sostenido que su "compromiso es hoy y será siempre, hacer de Colombia un país con oportunidades para todos, donde el Gobierno trabaje cada día para el bienestar de los colombianos".

Hernández ha dado la sorpresa y se disputará la presidencia de Colombia con Petro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, según resultados oficiales correspondientes al 99,9 por ciento de mesas escrutadas escrutinio.

En concreto, Petro habría logrado un 40,3 por ciento de votos, mientras que Hernández ha dado la sorpresa al sumar más apoyo que el candidato conservador Federico Gutiérrez y alcanzar un 28,1 por ciento de papeletas.

Gutiérrez sería el tercero con un 23,91 por ciento de votos, mientras que ninguno de los demás candidatos ha superado el 5 por ciento.