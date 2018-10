Felipe González achaca a "la crisis de gobernanza" el auge de los populismos

Actualizado 23/11/2015 20:36:45 CET

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe Gónzalez ha asegurado este lunes que el triunfo de los populismos en Europa y América Latina tienen como elemento común la "crisis de gobernanza de la democracia representativa", dado que la capacidad de decisión de los ciudadanos está "fuera" de los políticos que los representan.

González ha aclarado en el XXI Foro Eurolatinoamericano de Comunicación que la falta de previsibilidad por parte de los gobiernos ha hecho que sean ineficaces a la hora de tomar decisiones y, consecuentemente, que las instituciones se hayan debilitado.

"El problema de la gobernanza de la democracia representativa tanto en los modelos parlamentarios como los presidenciales es que no hay ninguna fórmula de sustitución que haya funcionado, lo cual no quiere decir que no haya que reformarla en la medida en la que se pueda", ha afirmado González.

El exmandatario ha destacado que la clave de los populismos actuales es que se adhieren a una retórica "antipolítica", por lo que sarcásticamente ha recomendado al partido que quiera triunfar en las elecciones del 20D "no meterse en política", al igual que el "discurso franquista".

El expresidente ha sostenido que los ciudadanos están desencantados con el voto porque "las decisiones se toman fuera" de la representación política, dado que los gobiernos han delegado parte de sus poderes en estructuras supranacionales, por lo que hay una crisis del Estado-nación, muy propenso para el auge de los populismos.

González ha mostrado su preocupación por que el presidente francés, François Hollande, lleve a cabo políticas a corto plazo tras los atentados de París. "Si algo me preocupa en Francia, es si de verdad la reacción que tiene la conexión inmediata e inmediática con el ciudadano, que soporta la tensión y quiere una respuesta ya, es una reacción que mide el siguiente, el siguiente y el subsiguiente paso", ha dicho.

"La guerra contra Estado Islámico le da entidad de Estado, pero la guerra contra el terrorismo es contraria en sus términos, no hay un frente de batalla. Porque puede ser fuego de un día y humo durante mucho más tiempo", ha recordado.

"CON VOTOS, NO CON BOTAS"

El problema en América Latina, ha explicado, es que nos encontramos ante una "partitocracia fuerte, pero con una institucionalidad débil", que no ha sido capaz de aguantar el desgaste de las formaciones políticas. No obstante, ha señalado que hay países como Colombia o Chile donde la democracia ha "sobrevivido milagrosamente".

"La izquierda latinoamericana ha comprobado que se puede llegar al poder por los votos no solo con las botas, ahora tiene que aprender a gobernar con ellos", ha comentado el antiguo líder socialista, citando a un amigo al que ha preferido dejar en el anonimato, en referencia a la pérdida de credibilidad en estos movimientos.

En el caso de Europa, el expresidente ha aclarado que la institucionalidad es más fuerte que en Latinoamérica, pero que Bruselas no gestionó bien la crisis financiera, como sí hizo Estados Unidos, sino que incurrimos en un "proceso destructivo de austeridad".