Felipe VI y Keiko Fujimori estrechan los "lazos de amistad" de España y Perú antes de la toma de posesión

El rey Felipe VI y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. - CASA DE S.M. EL REY

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI se ha reunido en Lima con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, en vísperas de que tome posesión este martes, en un encuentro en el que ambos "reafirmaron los lazos de amistad entre ambos países" y el "compromiso de fortalecer la cooperación bilateral", según apuntan la oficina de la mandataria.

La cita ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en Lima, durante 40 minutos y ha contado también con la presencia del nuevo jefe de la diplomacia peruana, Carlos Espá, designado por Fujimori este lunes.

El monarca encabeza la delegación española que asistirá este martes a la toma de posesión de Fujimori, quien se convertirá en la primera presidente electa de Perú, después de los intentos fallidos en los comicios de 2011, 2016 y 2021.

Antes de su encuentro con Fujimori, Felipe VI se ha reunido con el embajador español en Lima, Alejandro Abellán, y el resto de personal diplomáticas y con varias autoridades peruanas, entre ellas el aún presidente José María Balcázar, que ofreció una cena al término de la jornada a la que asistieron el resto de jefe de Estado y de Gobierno presentes en la toma de posesión.

Con apenas 50.000 votos de diferencia Fujimori se impuso a Roberto Sánchez en una cita electoral marcada por una década de profunda crisis de inestabilidad política e institucional, por la que han circulado hasta ocho mandatarios.