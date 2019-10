Fernández se ve ganador y pide una transición "tranquila": "Pierde Macri y asume otro"

Publicado 21/10/2019 18:27:29 CET

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato 'kirchnerista' a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo en Argentina, Alberto Fernández, se ve ya como ganador y ha pedido al actual mandatario, Mauricio Macri, que aspira a renovar el mandato, a facilitar una transición "tranquila".

"La transición debe ser tranquila, pierde Macri y asume otro", ha dicho el aspirante del Frente de Todos en declaraciones a la prensa tras el debate presidencial del domingo, según informa el diario argentino 'La Nación'.

El debate electoral, en el que participaron los seis candidatos presidenciales, estuvo marcado por los duros reproches entre Fernández y Macri en el capítulo sobre corrupción. "Es difícil creer que usted no vio nada", le dijo el inquilino de la Casa Rosada sobre su participación en los gobiernos Kirchner. "A mí no me van a correr con esas cosas. Puedo dar clase de decencia", le contestó.

Fernández contraatacó mencionando al padre de Macri, Franco Macri, ya fallecido. "Es de muy mal gusto hablar de alguien que no puede defenderse", le recriminó el presidente argentino.

Según fuentes consultadas por 'La Nación', el enfrentamiento continuó fuera de cámaras. Macri le volvió a reprochar el uso de su padre y Fernández le llamó "inmoral" y "mentiroso". Interrogado sobre este encuentro entre bambalinas, el candidato 'kirchnerista' lo ha negado.

En cualquier caso, ha restado importancia al debate electoral, aunque ha confiado en que "le sirva a la gente de algo". En su opinión, "Macri ya es historia". "Espero que Macri no se vuelva a enojar y no vuelva a llamar al Banco Central para que liberen el dólar", ha apostillado.

Por otro lado, ha equiparado las políticas económicas de Ecuador y Chile, donde en las últimas semanas se han vivido protestas multitudinarias que han derivado en crisis política, con la situación argentina. "Son políticas de la misma lógica y en algún momento la gente se siente mal porque el ajuste siempre lo hacen los mismos", ha indicado.