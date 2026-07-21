Un ferry de pasajeros choca con un carguero frente a la isla de Creta, en el sur de Grecia

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un ferry de pasajeros y un carguero han colisionado este martes frente al puerto de Suda, en la costa norte de la isla de Creta, en el sur de Grecia, tal y como han informado las autoridades que han descartado de momento la presencia de víctimas y heridos.

La Guardia Costera del país ha indicado en un comunicado que el incidente se produjo durante la madrugada y ha explicado que las dos embarcaciones presentan grandes abolladuras.

El siniestro ha tenido lugar cuando el ferry 'Elyros', que transportaba un centenar de pasajeros, 32 automóviles y 95 camiones con destino a El Pireo, en el suroeste de Grecia, cerca de Atenas, chocó con el buque 'Iosif K'.

Debido a la fuerza del impacto, algunos de los vehículos estacionados en la bodega del ferry chocaron entre sí, causando daños, por lo que los pasajeros han tenido que permanecer a bordo durante horas a la espera de que se realizara la inspección técnica pertinente.

Asimismo, el 'Iosif K' también está siendo sometido a una inspección, por lo que tiene prohibido temporalmente seguir navegando. La Autoridad Portuaria está investigando las causas del incidente.