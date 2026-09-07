Fico advierte de que "Alemania no comete errores pequeños" y teme una guerra con Rusia para encubrir

Archivo - El primer ministro eslovaco, Robert Fico (archivo) - Europa Press/Contacto/David Balogh - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha advertido este lunes de que "Alemania no comete errores pequeños", en referencia a la victoria del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones de Sajonia-Anhalt, y ha expresado su temor a una declaración de guerra contra Rusia para encubrir el fracaso de los partidos tradicionales.

"Tengo un deseo: que este resultado en las elecciones regionales alemanas no lleve a ofrecer una guerra con Rusia como única forma de encubrir la derrota de los partidos gobernantes", ha planteado Fico, según recoge la prensa eslovaca. "Porque como dice el viejo refrán, Alemania no comete errores pequeños", ha añadido.

Para Fico, la victoria de AfD es el resultado de una decisión legítima de los votantes alemanes y un mensaje para los partidos que aplican políticas equivocadas en inmigración, guerra y competitividad europea. Este "fracaso" de los partidos tradicionales, ha advertido, podría provocar un empeoramiento de las relaciones con Rusia.

"El votante alemán ha premiado a un partido, AfD, con una victoria importante en unas elecciones democráticas regionales. Es una decisión sobrena del votante en un país soberano y por consiguiente es inapropiado comentar los resultados electorales como si fuera el fin de la democracia o algo terrorífico", ha argumentado.

Por contra, considera lo ocurrido una reacción a la política tradicional. "En general, los partidos tradicionales han fracasado en inmigración, apoyan las guerras de forma militante y no quieren admitir la amenaza que supone la política climática europea para la competitividad. Pierden y los sustituyen otros partidos que ofrecen soluciones simples, pero soluciones", ha agregado en un mensaje en redes.

AfD ha ganado las elecciones regionales celebradas este domingo en el estado alemán de Sajonia-Anhalt aunque sin los apoyos suficientes para gobernar con mayoría absoluta. En concreto ha logrado un 43,8% de apoyo y 39 diputados, tres menos de los necesarios para la mayoría absoluta. Por detras están la CDU (17,%), el SPD (9,3%), Los Verdes (8,9%), La Izquierda (8,6%) y la Alianza Sahra Wagenknecht (5,3%).