Fico se solidariza con España, rechaza su exclusión de Schengen pero critica la actitud "laxa" en migración

Archivo - El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico - Europa Press/Contacto/David Balogh - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha manifestado este viernes su respaldo a España por la crisis migratoria desatada en la ciudad autómoma de Ceuta, y ha descartado su exclusión del espacio Schengen, si bien ha criticado que la postura "laxa" de algunos gobiernos dentro de la Unión Europea en materia de inmigración.

"Hay que apoyar a España en la lucha contra la inmigración ilegal. Hoy también me he sumado a la iniciativa de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la que se pide una respuesta firme por parte de las instituciones de la UE", ha señalado en un extenso mensaje difundido en sus redes sociales en el que, sin embargo, ha dicho que "no creo que excluir a España del espacio Schengen sea la solución adecuada".

Fico ha defendido que "cualquier país que necesite ayuda para salvaguardar esas fronteras debería recibir el máximo apoyo posible mediante el despliegue de agentes de policía y el equipamiento técnico necesario para la protección fronteriza", lo cual, ha dicho, su gobierno está dispuesto a ofrecer ahora a España.

El primer ministro ha abogado por "hacer todo lo posible --e incluso lo que pueda parecer imposible-- para impedir que los inmigrantes ilegales entren en el territorio de los Estados miembros de la UE sin autorización".

En esta línea, ha criticado la "hipocresía de muchos" gobiernos y representantes del bloque comunitario, a quienes afea que "hace solo unos años, con su enfoque laxo, permitieron que los migrantes ilegales entraran en los países de la UE en grandes cantidades, provocando graves crisis".

Así, ha recalcado que "hoy en día, todo el mundo se presenta como un firme opositor a la inmigración ilegal", para recordar que él mismo, cuando ejerció su derecho a veto para impedir la adopción de cuotas obligatorias de migrantes en el Consejo Europeo, "tuve que soportar una considerable hostilidad política y muchas críticas".

La crisis migratoria, que se ha saldado con al menos medio centenar de muertos, ha derivado en la suspensión por parte de Italia del acuerdo de libre tránsito con España. Según la última actualización del Gobierno, 48.300 inmigrantes han retornado a Marruecos desde Ceuta hasta las 18 horas del viernes 31 de julio.