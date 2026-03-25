Filipinas explora "todas las opciones" para importar petróleo ante la crisis energética

Imagen de archivo de una gasolinera en Filipinas. - Europa Press/Contacto/Rouelle Umali

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Energía de Filipinas, Sharon Garin, ha asegurado este miércoles que el país está explorando "todas las opciones" disponibles a su alcance, incluyendo Rusia, para importar petróleo ante la crisis energética que atraviesa el país a medida que aumentan los precios del crudo por la guerra en Oriente Próximo.

Sus palabras llegan después de que el propio presidente, Ferdinand Marcos Jr., confirmado que el Gobierno "está intentándolo todo para garantizar el suministro seguro de petróleo", lo que incluye a países como Rusia y China "a pesar de los desafíos que esto pueda suponer".

"Rusia no es un proveedor tradicional de crudo para Filipinas, pero también estamos valorando esta posibilidad", afirmó el mandatario el martes, según un comunicado de la oficina presidencial.

Estas medidas están ahora sobre la mesa después de que Estados Unidos anunciara una retirada de sanciones durante un periodo de un mes --que expira el 11 de abril-- al petróleo ruso que se encuentra ya en tránsito. No obstante, Filipinas estaría también en contacto con Tailandia, Japón y Singapur.

Marcos Jr., declaró el martes el estado de emergencia nacional ante posibles interrupciones en el suministro de combustible y para estabilizar el sector energético del país, a la vista de la crisis en el estrecho de Ormuz.

Fuentes cercanas al asunto han indicado que las autoridades de Filipinas estarían manteniendo conversaciones con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para acordar la obtención de petróleo procedente de países afectados por el régimen de sanciones de Washington, en un intento por paliar los efectos del aumento de precios derivado de la guerra en Oriente Próximo.