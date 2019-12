Filipinas prohíbe la entrada de dos senadores de EEUU por impulsar sanciones contra autoridades filipinas

Publicado 27/12/2019 9:42:57 CET

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, durante una visita oficial a Moscú, Rusia. - REUTERS / POOL NEW - Archivo

MANILA, 27 Dic. (Reuters/EP) -

Las autoridades de Filipinas han prohibido la entrada en el país a dos senadores de Estados Unidos después de que impulsaran la imposición de sanciones contra las autoridades filipinas por el encarcelamiento de una senadora.

El portavoz de la Presidencia de Filipinas, Salvador Panelo, ha confirmado la prohibición de entrada en territorio filipinos de los senadores norteamericanos Richard Durbin y Patrick Leahy después de que introdujeran en una ley un apartado para imponer prohibiciones de viaje a territorio estadounidense a los altos cargos filipinos implicados en el encarcelamiento de la senadora Leila da Lima, una de las voces críticas con la gestión del presidente filipino, Rodrigo Duterte.

Panelo ha dicho que el Gobierno filipino está estudiando imponer la obligación de visados para los ciudadanos estadounidenses si finalmente las autoridades norteamericanas aplican las sanciones contra los altos cargos relacionados con el encarcelamiento de la senadora y les impiden entrar en territorio norteamericano.

El aviso del portavoz de Duterte llega después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara el presupuesto para 2020 con una cláusula que impone prohibición de viaje a Estados Unidos a las personas implicadas en el encarcelamiento de la senadora De Lima, imputada por delitos de drogas en 2017 después de que liderara una investigación sobre el elevado número de muertes provocado por la campaña de guerra contra las drogas impulsada por Duterte desde su llegada a la Presidencia filipina en 2016.

"No nos sentaremos ociosamente si continúan interfiriendo con nuestros procesos como país soberano", ha afirmado Panelo, en una rueda de prensa este viernes. Filipinas permite a los ciudadanos estadounidenses la entrada sin visado para estancias de hasta 30 días y en los primeros nueve meses de 2019 ha recibido a 792.000 estadounidenses en estas condiciones, casi el 13 por ciento de las visitas de extranjeros, según datos del Gobierno.

Panelo ha advertido que las restricciones de viaje por la detención de la senadora De Lima no tienen sentido porque la parlamentaria no ha sido encarcelada por error sino porque está pendiente de juicio. "El caso de la senadora De Lima no es una persecución sino un procesamiento", ha indicado.

De Lima, que fue ministra de Justicia en el anterior Gobierno, manifestó el miércoles su agradecimiento por la ayuda del Congreso de Estados Unidos. La senadora ha ganado numerosos premios concedidos por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que la definen como una prisionera de conciencia.