Finlandia advierte de que su membresía en la OTAN no se negocia ante las presuntas exigencias rusas

Archivo - Antti Hakkanen, ministro de Defensa de Finlandia. - Beata Zawrzel / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Finlandia ha advertido de que la membresía en la OTAN no es un asunto negociable y ha valorado como "absolutamente indignante" que se haya supuestamente propuesto esta cuestión en la última reunión que han mantenido Rusia y Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, en Emiratos Árabes Unidos.

"Estos asuntos no son en absoluto negociables. Rusia lo sabe. Es absolutamente indignante siquiera sugerir tal cosa", ha afirmado el ministro de Defensa finlandés, Antti Hakkanen, a la información de que Rusia habría exigido la salida de Finlandia de la OTAN, según publicó el tabloide alemán 'Bild'.

Según este medio, las propuestas de Rusia van más allá de asegurarse los territorios ucranianos que ahora controla y buscarían un nuevo orden de seguridad en Europa, que incluye a Kiev fuera de cualquier alianza militar, entre ellas la OTAN, que tampoco podría contar con bases en Estonia, Letonia y Lituania.

Para el ministro de Defensa finlandés estas supuestas demandas de Moscú "no son nada nuevo" y ha reprochado que desde un tiempo hasta ahora parece que se viene animando a Rusia a poner a prueba a Europa y Estados Unidos para ver hasta qué punto cederán a sus pretensiones, según recoge la cadena de televisión Yle.

De igual forma, se ha mostrado escéptico acerca del alcance de esta nueva ronda de conversaciones que se reanudaron esta semana en Abu Dabi, la capital emiratí, puesto que "Rusia no se toma en serio las negociaciones, sino que busca ampliar sus exigencias para incluir cambios en los acuerdos de seguridad europeos".

EL KREMLIN LO NIEGA

Por su parte, desde Moscú se ha negado que la salida de Finlandia de la OTAN haya sido un cuestión que la delegación rusa pusiera encima de la mesa en la cita de Abu Dabi. "No tengo conocimiento de ello. No, no se planteó. Por supuesto, no se debatió", ha asegurado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

Finlandia rompió con su histórica neutralidad militar en abril de 2023 con su ingreso en la OTAN, motivada principalmente por el inicio de la invasión rusa de Ucrania apenas un año antes, añadiendo otros 1.340 kilómetros más a la frontera terrestre entre Rusia y la Alianza Atlántica.

Su entrada, junto con la de Suecia un año más tarde, reformuló por completo el mapa de seguridad del norte de Europa, convirtiendo lo que antes era una zona de amortiguamiento neutral en un flanco integrado de la OTAN.