Finlandia anuncia vigilancia reforzada con Suecia para proteger su integridad territorial

Archivo - El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, durante un acto en París. - Europa Press/Contacto/Julien Mattia - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente finlandés, Alexander Stubb, ha anunciado este viernes una cooperación reforzada con Suecia para proteger la integridad territorial del país, en un paso más para tratar la seguridad de la región de forma unitaria, toda vez que ambos países ingresaron en la OTAN en 2023 y 2024, respectivamente, tras solicitar su adhesión en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

"La cooperación en defensa entre Finlandia y Suecia da hoy un nuevo paso adelante. Finlandia y Suecia están fortaleciendo conjuntamente la vigilancia y la protección de la integridad territorial de Finlandia.", ha indicado Stubb en un mensaje en redes sociales en el que aplaude este paso para elevar la capacidad para detectar y contrarrestar drones.

"La región nórdica forma una entidad unificada. Nos fiamos unos de otros, y juntos somos más fuertes. La cooperación también apoya la disuasión y la defensa de la OTAN", ha recalcado el dirigente escandinavo.

Esta iniciativa llega tras un verano en el que las incursiones de drones han sido la tónica general en el flanco oriental de la OTAN, desde el mar Báltico a Rumanía, y cuando la Alianza Atlántica acordó en la pasada cumbre de líderes de Ankara una inversión de más de 40.000 millones de dólares (37.000 millones de euros) en capacidades antidrones a lo largo de los próximos cinco años.

En un momento en el que los drones han transformado el tipo de amenaza que enfrentan los países europeos, el bloque militar se propone quintuplicar el número de operadores de drones capacitados para finales de 2027.