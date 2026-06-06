Finlandia cierra el espacio aéreo de una región del sureste del país por la guerra de Ucrania

Archivo - Bandera de Finlandia (archivo) - Europa Press/Contacto/Mateusz Slodkowski - Archivo

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Finlandia ha anunciado el cierre del espacio aéreo del sureste del país en lo que parece una medida de "precaución" en el marco del conflicto entre Ucrania y Rusia, según fuentes militares finlandesas.

La restricción insta a los pilotos de aeronaves a tomar nota antes del despegue de que la región de Kaakkois-Suomi está cerrada y destaca que la medida se aplica tanto a los aparatos tripulados como a los no tripulados, en referencia a los drones.

Fuentes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas finlandesas han indicado que se trata de una "medida de precaución" relacionada con el conflicto de Ucrania, según recoge el tabloide finlandés 'Iltalehti'.

Ucrania ha lanzado una amplia ofensiva sobre la región de San Petersburgo, muy cerca de la frontera finlandesa. Moscú ha informado de decenas de drones interceptados y de incendios y al menos cuatro personas afectadas por estos impactos.

Por otra parte, Finlandia ha informado este sábado de la instauración formal de la Fuerza Terrestre de Avanzada de la OTAN en este país. "Es un paso significativo para reforzar el flanco norte y a la alianza en su conjunto", ha declarado el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen, en un comunicado.

La iniciativa implica el traslado a Finlandia del grupo de batalla sueco hasta ahora instalado en Boden --unos 600 militares-- y la entrega del mando del cuartel multinacional de Rovaniemi al comandante del Mando Supremo Aliado para Europa de la OTAN, el general Alexus G. Grynkewich. En la misma participan Finlandia, Suecia, Reino Unido, Francia, Italia y otros países nórdicos como Dinamarca o Islandia.

"La Fuerza Terrestre de Avanzada de la OTAN en Finlandia refuerza la disuasión de la OTAN en el norte y aporta fuerzas especializadas en el entorno del Ártico", ha añadido Häkkänen.

Helsinki ha dado un paso adelante en su postura militar tras acoger un mando de la OTAN, toda vez que su ingreso en la organización militar en 2023 multiplicó la frontera terrestre de la OTAN con Rusia.

El país escandinavo está dando pasos agigantados en su postura de seguridad, después de que esté dando pasos para retirar "obstáculos legislativos" para importar y transportar armas nucleares, en un acto para participar plenamente en la planificación nuclear de la OTAN.