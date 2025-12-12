Finlandia comprará a EEUU sistemas avanzados de misiles aire-aire de medio alcance

Archivo - El ministro de Defensa de Finlandia, Antti Hakkanen, durante una rueda de prensa en la capital, Helsinki (archivo) - Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Finlandia ha anunciado este viernes que comprará sistemas avanzados de misiles aire-aire de medio alcance (AMRAAM) de Estados Unidos, después de ordenar en 2022 más de 60 aviones F-35 a la empresa Lockheed Martin en medio de las tensiones por la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de ese año por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El ministro de Defensa finlandés, Antti Hakkanen, ha autorizado a las Fuerzas Armadas la compra de misiles AIM-120D-3, compatibles con los citados F-35, después de que el Congreso estadounidense aprobara en septiembre la venta de AMRAAM fabricados por Raytheon a Finlandia.

"Esta adquisición proporcionará a Finlandia la variante más reciente y avanzada de AMRAAM, lo que mejorará nuestra capacidad de respuesta ante amenazas en nuestro entorno operativo", ha manifestado Hakkanen. "Fortalecerá aún más nuestra interoperabilidad con Estados Unidos y el resto de nuestros aliados", ha explicado.

El Gobierno finlandés ha explicado en un comunicado que esta compra "incluye los misiles, manuales y documentación, repuestos y suministro, transporte y entrenamiento, servicios de apoyo y reparación por parte del suministrador".

Por último, ha reseñado que los AMRAAM usados en la actualidad por la flota de F/A-18 Hornet supone un "elemento central" de las capacidades de la Fuerza Aérea, mientras que el Ejército los usa también para sus sistemas de misiles tierra-aire. "La variante D-3 será usada solo por la flota de F-35", ha zanjado.