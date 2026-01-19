Finlandia confirma un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 98 millones

Archivo - Primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, a su llegada a una cumbre europea en Bruselas. - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Finlandia ha confirmado este lunes un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 98 millones de euros, el 31º suministro desde el inicio del ataque a gran escala ruso contra Ucrania y que eleva a 3.100 millones el apoyo militar a Kiev.

"La decisión al respecto fue tomada por el presidente de la República a propuesta del Gobierno el 16 de enero de 2026. Las capacidades incluidas en este paquete tendrán un coste estimado para Finlandia de 98 millones de euros", ha indicado un comunicado del Ejecutivo que lidera Petteri Orpo.

Helsinki ha señalado que el nuevo paquete de ayuda tiene en cuenta tanto las necesidades de Ucrania como los recursos de las Fuerzas de Defensa finlandesas, aunque "por razones operativas" y "para garantizar que la entrega llegue a su destino" ha evitado dar más detalles sobre el contenido de la ayuda y los plazos para que Ucrania la reciba.