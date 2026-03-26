Finlandia reúne a una decena de líderes para tratar la cooperación en defensa en la región báltica

Archivo - El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en una reciente visita a Downing Street. - Europa Press/Contacto/Tayfun Salci - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, reúne este jueves en Helsinki a una decena de líderes de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF, por sus siglas en inglés), la alianza en materia de defensa centrada en la región báltica, pero que también encuadra a los principales apoyos militares de Ucrania ante la agresión rusa.

Según ha informado la Presidencia finlandesa, sobre la mesa estará el apoyo del grupo a Ucrania, además de cuestiones de seguridad en el continente europeo.

La JEF está liderada por Reino Unido y engloba a una decena de países del norte de Europa, caso de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Suecia, Noruega y Países Bajos, todos ellos a su vez miembros de la OTAN. El bloque busca desarrollar capacidades militares mediante ejercicios conjuntos que afronten distintos tipos de crisis y eleven la preparación para actuar en situaciones de crisis.

En una reunión previa a la cumbre, el primer ministro británico, Keir Starmer, se ha visto con Stubb, con el que ha discutido formas de mantener la presión contra Rusia, ante la falta de voluntad de parar la guerra en Ucrania, también a través de sanciones y los esfuerzos conjuntos ante la denominada flota fantasma rusa, según ha informado Downing Street.

Respecto a la situación en Oriente Próximo, cuando la guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel se acerca al mes de duración, ambos líderes han coincidido en la importancia de mantener contactos con socios internacionales para "ayudar a poner fin al conflicto", al tiempo que han subrayado la necesidad de que haya libertad de tránsito por el estrecho de Ormuz.