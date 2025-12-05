La FINUL denuncia un ataque por parte de personas no identificadas contra una de sus patrullas en Líbano

Archivo - Imagen de archivo de convoyes de la FINUL en el sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel. - Marwan Naamani/Dpa - Archivo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) ha denunciado este viernes un ataque armado perpetrado por personas armadas no identificadas contra una de sus patrullas en el sur del país, así como bombardeos de Israel "en su zona de operaciones", incidentes que se han saldado sin víctimas.

La FINUL ha indicado en un comunicado que las tropas de pacificación detectaron el jueves "una serie de bombardeos israelíes en su zona de operaciones en el sur de Líbano", concretamente en las localidades de Maruná, Majadel y Baraashit, que Israel achacó a ataques contra supuestas infraestructuras del partido-milicia chií Hezbolá en la zona.

"Esto tiene lugar mientras las Fuerzas Armadas libanesas continúan sus operaciones para controlas las armas e infraestructuras no autorizadas en el sur de Líbano", ha dicho la misión, que ha reseñado que "estas acciones suponen violaciones claras de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad (de la ONU)", pilar del acuerdo de alto el fuego firmado el 27 de noviembre de 2024.

"Instamos a las Fuerzas de Defensa de Israel a que aprovechen los mecanismos de enlace y coordinación a su disposición", ha sostenido, en referencia al mecanismo de supervisión del alto el fuego. "Advertimos a los actores libaneses contra cualquier reacción que pueda agravar aún más la situación", ha señalado.

Asimismo, ha recalcado que horas después "seis hombres a bordo de tres ciclomotores" se acercaron a 'cascos azules' que participaban en una patrulla cerca de Bint Yebeil, con uno de ellos "realizando cerca de tres disparos contra la parte trasera del vehículo". "Nadie resultó herido", ha apuntado.

"Los ataques contra las fuerzas de paz son inaceptables y constituyen graves violaciones de la resolución 1701. Recordamos a las autoridades libanesas su obligación de garantizar la seguridad de las fuerzas de paz y exigimos una investigación completa e inmediata para llevar a los responsables ante la justicia", ha manifestado.

En esta línea, ha puntualizado que "la FINUL sigue supervisando e informando sobre la situación en el sur de Líbano, así como apoyando a Líbano e Israel en la aplicación de la resolución 1701". "Ambas partes deben cumplir sus compromisos y obligaciones bajo la resolución y los entendimientos alcanzados en noviembre (de 2024), si quieren proteger los progresos obtenidos hasta ahora", ha zanjado.