La FINUL denuncia la detención de un 'casco azul' por parte del Ejército israelí tras bloquear un convoy en Líbano

Una patrulla de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) - Europa Press/Contacto/Daniel Carde

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado este martes que el Ejército de Israel ha detenido a un 'casco azul' tras bloquear un convoy logístico, si bien lograron liberar al miembro de las fuerzas de paz "en menos de una hora" después de contactar con el lado israelí.

"Esta tarde, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han detenido a un miembro de las fuerzas de paz de la FINUL tras bloquear un convoy logístico. Tras contactos directos e inmediatos entre el jefe de misión y comandante de la fuerza de la FINUL (Diodato Abagnara) y nuestra oficina de enlace, el miembro de las fuerzas de paz fue liberado en menos de una hora", ha afirmado en redes sociales.

La FINUL ha recordado que "la detención de un miembro de las fuerzas de paz de Naciones Unidas constituye una flagrante violación del Derecho Internacional". "Cualquier interferencia en la labor de las fuerzas de paz constituye una violación de la resolución 1701 (del Consejo de Seguridad de la ONU)", ha agregado.

De esta forma, ha instado a todos los actores a "respetar plenamente la condición de protección del personal de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas y que se abstengan de interferir de cualquier forma en su libertad de circulación".

La portavoz de la FINUL, Kandice Ardiel, ha confirmado en redes sociales que las Fuerzas de Defensa de Israel han comunicado a la misión que se ha abierto una investigación sobre el incidente. "Los 'cascos azules' deben poder realizar su trabajo sin obstáculos", ha señalado.

Las autoridades libanesas han informado este martes de que ya son más de 1.500 los muertos y más de 4.800 los heridos por los ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra Líbano desde el pasado 2 de marzo a raíz de la ofensiva lanzada días antes junto a Estados Unidos contra Irán.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de ataques contra territorio libanés a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, argumentando que actúa contra actividades del partido-milicia chií Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades de Líbano como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.