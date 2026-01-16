La FINUL denuncia un nuevo ataque con dron de Israel cerca de sus 'cascos azules' en el sur de Líbano

Archivo - Varios vehículos de la FINUL en Líbano. - Stringer/dpa - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado este viernes un nuevo ataque con dron por parte del Ejército de Israel cerca de 'cascos azules' en el sur de Líbano, en una nueva violación del alto el fuego pactado en noviembre de 2024, sin que las autoridades israelíes se hayan pronunciado sobre el suceso, que se saldó sin víctimas.

Así, ha explicado que el incidente tuvo lugar el jueves, cuando una patrulla fue alertada cerca de la localidad de Adeise sobre un "peligro potencial" en una vivienda, donde se halló "un artefacto explosivo conectado a un detonador", lo que llevó a los 'cascos azules' a establecer un cordón de seguridad para inspeccionar la zona.

"Poco después, un dron que había estado sobrevolando la zona lanzó una granada a unos 30 metros de los 'cascos azules'", ha subrayado en un comunicado en redes sociales. "La FINUL trasladó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) una petición para que detuviera el fuego", ha especificado.

En este sentido, la FINUL ha hecho hincapié en que "este tipo de actividades por parte de las FDI en territorio libanés ponen en peligro a los civiles y suponen una violación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad (de la ONU)", aprobada tras el conflicto de 2006 y pilar del actual acuerdo de alto el fuego.

El suceso tiene lugar apenas unos días después de que la misión de la ONU denunciara que carros de combate israelíes habían penetrado en territorio libanés y abierto fuego, en lo que describió como un "ataque" contra sus fuerzas, suceso que se saldó igualmente sin heridos y que desató condenas internacionales.

La FINUL registró al menos ocho ataques contra sus efectivos durante el año 2025, cuando ya estaba en vigor el alto el fuego pactado en noviembre de 2024 que preveía la retirada tanto de Israel como del partido-milicia chií Hezbolá del sur de Líbano, si bien Israel mantiene desplegadas tropas en cinco puntos y ha lanzado ataques e incursiones desde entonces.