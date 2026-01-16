Guterres denuncia la entrada "ilegal" de autoridades israelíes a un centro de salud de la UNRWA en Jerusalén

Archivo - En la imagen se muestra la oficina en Cisjordania y Jerusalén de la UNRWA - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha denunciado este jueves la entrada "ilegal" de las autoridades israelíes a un centro de salud de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) situado en Jerusalén y que ha sido cerrado de manera temporal.

Guterres ha "condenado enérgicamente" unos hechos que han tenido lugar este lunes en unas instalaciones desde las que se "atiende a cientos de pacientes refugiados palestinos a diario", siendo, "para la mayoría de ellos, su única posibilidad de acceder a atención médica primaria".

El secretario general está además "profundamente preocupado", en palabras de su portavoz adjunto, Farhan Haq, ante el inminente corte de los suministros de electricidad y agua a las distintas instalaciones de la UNRWA en Jerusalén por parte de las autoridades locales.

En este sentido, Guterres ha lamentado "profundamente" que Israel haya adoptado "medidas incompatibles" con sus obligaciones de Derecho Internacional y ha recordado que "como confirmó recientemente la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cualquier acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa contra los bienes y activos de Naciones Unidas está prohibida por la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas".

El dirigente portugués ha denunciado que estas actuaciones van contra la "inviolabilidad de las instalaciones de la ONU y un obstáculo para la implementación del mandato claro de la Asamblea General para la continuación de las operaciones de la UNRWA en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Este".

Además, ha instado al Gobierno de Benjamin Netanyahu a que "adopte inmediatamente medidas para devolver y restaurar el complejo Sheij Jarrá de la UNRWA y (su) centro de salud de Jerusalén, y a que garantice que se mantengan los servicios públicos esenciales en las instalaciones" de la Agencia.

La semana pasada, Guterres recordó las obligaciones de Israel sobre la protección del personal de Naciones Unidas en una misiva dirigida al embajador de este país ante el organismo multilateral, Danny Danon, en la que lamentaba asimismo la ley aprobada por el Parlamento israelí el pasado 29 de diciembre que prohíbe expresamente la prestación de servicios básicos y esenciales, como telecomunicaciones y servicios bancarios, a la entidad.