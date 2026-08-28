La FINUL detecta el lanzamiento de más de 1.000 proyectiles en Líbano en una semana

Escombros tras un ataque israelí en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado este viernes el lanzamiento de más de 1.000 proyectiles en una semana, un promedio de 147 por día, pese al acuerdo marco alcanzado por los gobiernoes de Líbano e Israel en junio que incluye un alto el fuego.

En concreto, del 21 al 27 de agosto, los 'cascos azules' registraron el lanzamiento de 1.030 proyectiles en el marco de los ataques llevados a cabo por el Ejército israelí contra presuntos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá.

"Detrás de estas cifras se encuentra un impacto constante sobre la población civil, con viviendas e infraestructuras dañadas y comunidades que luchan por recuperarse. Los cascos azules siguen supervisando e informando sobre la evolución de la situación sobre el terreno y trabajan con las partes para ayudar a prevenir una mayor escalada", ha señalado en un mensaje difundido en redes sociales.

La misión ha vuelto a instar a las partes a cumplir con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es "esencial para reducir las tensiones, restablecer la estabilidad y brindar a las comunidades una oportunidad para recuperarse".

Al menos una persona murió en la víspera y otras seis resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, a causa de un ataque perpetrado por el Ejército israelí Arab Salim, en el distrito de Nabatiyé, según informó el Ministerio de Sanidad libanés.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), por su parte, aseguraron haber atacado "infraestructura" de Hezbolá en la zona, en particular "depósitos de armas", y justificaron su agresión en respuesta a un dron supuestamente lanzado por el partido-milicia.