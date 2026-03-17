La FINUL documenta acumulación de tropas israelíes en el sur de Líbano, al norte de la Línea Azul

Tropas israelíes en el norte de Israel cerca de la frontera con Líbano, a 13 de marzo de 2026. - Chen Junqing / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Misión Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha documentado nuevos ataques aéreos dentro de su zona de operaciones en el sur de Líbano y nuevos disparos con cohetes y misiles, así como acumulación de tropas por parte del Ejército israelí al norte de la Línea Azul, que marca la frontera entre ambos países.

"Cerca de Jiyam en el sector este, a unos cinco kilómetros al norte de la Línea Azul, los efectivos de mantenimiento de la paz vieron concentración de decenas de vehículos militares, incluidos vehículos blindados de transporte de tropas y tanques", ha dicho este martes el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, en rueda de prensa.

La FINUL ha observado refuerzos de las tropas israelíes en varias zonas al norte de la Línea Azul, especialmente en el sector este, así como cerca de Kfar Kila, en el sector oriental. Por otro lado, Dujarric ha indicado que se siguen produciendo disparos en ambas direcciones --con cohetes, misiles, artillería, morteros-- así como intercepciones de proyectiles y ataques aéreos.

"Seguimos instando a todas las partes a que cesen las hostilidades, recurran a los canales diplomáticos y vuelvan a comprometerse con la plena aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad", ha zanjado el portavoz de António Guterres

Más de 900 personas han muerto y 2.200 han resultado heridas en Líbano como consecuencia de los ataques efectuados por Israel contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, días después de lanzar su ofensiva sorpresa junto a Estados Unidos contra Irán, aliado del partido-milicia chií Hezbolá.