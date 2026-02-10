La FINUL planea retirar la mayoría de sus 'cascos azules' de Líbano de cara a mediados de 2027

Archivo - Varios vehículos de la FINUL en Líbano. - Stringer/dpa - Archivo

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) planea replegar a "todo o prácticamente todo el personal uniformado" de cara a mediados de 2027, después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara a finales de 2025 una extensión de su mandato durante un año más, momento en el que tendría un año de plazo para llevar a cabo su retirada de 'cascos azules' del país.

Una portavoz de la misión ha explicado en declaraciones concedidas a Europa Press que "la FINUL planea reducir y retirar a todo, o prácticamente a todo, su personal uniformado de cara a mediados de 2027". "La FINUL completará el repliegue y se retirará no más tarde del 31 de diciembre de 2027", ha recalcado, en línea con la resolución 2790 del Consejo de Seguridad de la ONU, que recoge que la misión debe "iniciar el repliegue y retirada ordenado y seguro" en dicho plazo.

"Una vez que se complete la retirada, habrá un periodo de liquidación", ha señalado, en referencia a un periodo en el que se espera que la FINUL complete la repatriación de equipos y liquidación de asuntos residuales que pudieran quedar abiertos. "Trabajaremos de cerca con los gobiernos de Líbano e Israel y con los países que contribuyen con tropas para garantizar que esto ocurre de la forma menos disruptiva y más responsable posible", ha zanjado.

La misión cuenta en estos momentos con 7.538 efectivos de pacificación, gracias a las aportaciones de 48 países que apoyan las labores de la FINUL, todos ellos desplegados en el sur de Líbano. Entre ellos figuran 660 militares de España, que cuenta con el tercer mayor contingente en el seno de la fuerza, solo por detrás de Italia (784) e Indonesia (756), a fecha del 1 de febrero.

En este contexto, fuentes del Ministerio de Defensa de España han subrayado que el repliegue de la FINUL será paulatino, antes de especificar que se está estudiando cómo tendrá lugar. Además, han esgrimido que España quiere mantener su despliegue y canalizará su presencia y acciones a través de un acuerdo bilateral, siguiendo el modelo de Malí tras la retirada de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí (MINUSMA).

La FINUL es una misión de mantenimiento de la paz de la ONU establecida en 1978 y que en 2006 vio ampliado su mandato en 2006 tras la guerra asimétrica entre Israel y el partido-milicia chií Hezbolá, que llevó además a un incremento de los 'cascos azules' desplegados para supervisar el alto el fuego y realizar patrullas al norte de la Línea Azul, la frontera común.

A raíz del alto el fuego pactado en noviembre de 2024 tras cerca de trece meses de combates entre Israel y Hezbolá al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023 y la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, el Ejército de Israel ha continuado llevando a cabo ataques contra territorio libanés argumentando que actúa contra "terroristas" del grupo, provocando reiteradas condenas de la FINUL.

La resolución aprobada en diciembre de 2025 supone una fecha límite para sus funciones, si bien las autoridades libanesas abogaron por la prórroga de su mandato y, tras la decisión de la ONU, han reclamado a varios países que mantengan su presencia a través de acuerdos bilaterales, algo que ya han insinuado países como Italia, principal contribuyente de tropas a la FINUL.