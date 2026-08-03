El fiscal general interino pone fin al fondo de "instrumentalización" tras críticas republicanas

El fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche - Europa Press/Contacto/Saul Loeb - Pool via CNP

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nominado del presidente estadounidense Donald Trump para fiscal general, Todd Blanche, ha anunciado que revoca formalmente el fondo de 1,7 billones de dólares (1,4 billones de euros) para compensar a supuestas víctimas de "instrumentalización" de la Justicia en anteriores gobiernos después de que los republicanos en el Senado amenazaran con bloquear su nombramiento.

"El Departamento de Justicia ha anunciado que el fiscal general interino ha revocado la orden del 18 de mayo de 2026", ha indicado Blanche, actualmente fiscal interino estadounidense, en un comunicado publicado en redes sociales en el que también adjunta la orden formal de rescisión del fondo.

El anuncio de Blanche se produce dos días antes de que la comisión judicial del Senado vote sobre su nominación para el cargo de fiscal general permanente y después de que los senadores republicanos John Cornyn, por Texas, y Thom Tillis, por Carolina del Norte, condicionaran su voto a la rescisión del plan.

Los dos republicanos también se habían mostrado en contra de la nominación de Blanche por su gestión de los archivos relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, especialmente a raíz de la filtración de datos personales de las víctimas.

El fondo formaba parte del acuerdo de sobreseimiento entre el inquilino de la Casa Blanca y el fisco de Estados Unidos por la filtración de su declaración de impuestos a medios de comunicación por parte de un excontratista de la entidad actualmente encarcelado.

El acuerdo también incluía la prohibición de que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) revisara las declaraciones de impuestos pasadas de Trump, de su familia y de sus empresas, una medida que los detractores del magnate vieron como un intento de blindarse a nivel financiero.

Tanto Cornyn como Tillis han expresado en un comunicado conjunto que agradecen este paso después de que trasladaran su preocupación sobre el acuerdo. "Queremos expresar nuestro agradecimiento al señor Blanche y a su equipo por trabajar con nosotros en esto, y esperamos con interés votar para avanzar su nominación fuera de la comisión judicial del Senado pronto", han dicho.