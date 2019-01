El fiscal general propuesto por Trump dice que el mandatario nunca habló con él sobre la investigación de Mueller

Publicado 29/01/2019 3:14:34 CET

WASHINGTON, 29 Ene. (Reuters/EP) -

William Barr, el fiscal general propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que el mandatario nunca ha discutido sobre la investigación del fiscal especial Robert Mueller con él y ha anunciado que no tomará ninguna medida para destituir a Mueller.

Los comentarios de Barr tienen lugar en respuesta a las preguntas formuladas por los miembros del Comité Judicial del Senado, que este martes votará si apoya su nominación.

El presidente no me ha preguntado mi opinión sobre ningún aspecto de la investigación y no me ha preguntado qué haría yo respecto a cualquier cosa de la investigación", ha indicado Barr.

Barr, que anteriormente fue fiscal general bajo el mandato del ahora expresidente George H.W. Bush, ha sido criticado por los demócratas por una nota que envió al Departamento de Justicia y a funcionarios de la Casa Blanca.

De ser confirmado por el Senado, Barr supervisaría la investigación de Mueller sobre si la campaña de Trump en 2016 conspiró con Rusia. Trump ha negado cualquier colusión y se ha referido a la investigación como una caza de brujas.

"No toleraría cambiar las leyes existentes con el fin de destituir al fiscal especial Mueller sin una buena causa", ha aseverado Barr.