Un fiscal de Senegal descarta "que se ejerciera violencia" contra el joven muerto en las protestas en Dakar

Archivo - Manifestantes protestan por la muerte del extudiante Abdulaye Ba en Dakar, Senegal - Europa Press/Contacto/Marcello Valeri - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fiscal del Tribunal Superior de Dakar, Ibrahima Ndoye, ha afirmado este martes que el joven Abdulaye Ba, muerto el pasado 9 de febrero durante unas violentas protestas en un campus universitario de la capital, "falleció al caer desde un cuarto piso" y ha subrayado que los hallazgos de la investigación "no permiten corroborar (...) que se ejerciera violencia" contra él.

"Abdulaye Ba, al intentar saltar, falló un paso y, lamentablemente, cayó. Cayó sobre su lado izquierdo, por lo que la mayoría de las lesiones observadas por los médicos son compatibles con este tipo de caída", ha asegurado en una rueda de prensa en la que ha alegado que "los elementos de investigación disponibles no permiten corroborar la hipótesis o el rumor de que se ejerció violencia sobre la persona de Abdulaye Ba".

El fiscal jefe ha enfatizado que no cuestiona en absoluto la labor de los médicos que realizaron la autopsia, ya que "se basa en la experiencia médica". "Trabajamos a diario con nuestros colegas médicos, quienes nos brindan plena satisfacción en el desempeño de nuestras funciones. El médico determina la causa de la muerte y el investigador establece las circunstancias. La coordinación entre estas dos técnicas de investigación es esencial", ha destacado.

Con base en las pruebas recabadas, el fiscal ha declarado que no existían pruebas de tortura ni violencia física. Según él, no hubo contacto físico entre el estudiante y las Fuerzas de Defensa y Seguridad: "Abdulaye Ba falleció al caer desde un cuarto piso", ha zanjado.

El anuncio llega en el mismo día en el que el Colectivo de Asociaciones Estudiantiles de la Universidad Sheij Anta Diop (UCAD) de Dakar ha convocado una movilización nacional en Senegal hasta el jueves en todas las universidades del país para protestar por la detención de estudiantes durante las recientes protestas. Hasta el momento, cerca de un centenar de jóvenes han sido detenidos por fuerzas del Ejecutivo, mientras que las autoridades universitarias han anunciado este mismo martes que se están llevando a cabo consultas con los interlocutores sociales para encontrar una salida.