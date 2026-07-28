La Fiscalía de Bolivia ordena detener al exministro Mauricio Medinaceli por la gasolina adulterada

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz - Europa Press/Contacto/Jose Fernandez

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Bolivia ha ordenado la detención del exministro de Hidrocarburos y Energías Mauricio Medinaceli, destituido del cargo el pasado abril, por las presuntas irregularidades cometidas en la importación y comercialización de gasolina que estaría adulterada, en el caso conocido como gasolina "basura".

El magistrado David Torrez, de la Fiscalía Anticorrupción, ha ordenado el arresto de Medinaceli en un escrito con fecha de este lunes en el que alega que existen "suficientes indicios de su participación" en la comisión de los delitos de "incumplimiento de deberes y conducta antieconómica".

La decisión llega después de que un informe de la comisión especial de la Cámara de Diputados de Bolivia apuntara al exministro, entre otros cargos, como presuntos responsables en la distribución del combustible dañado.

En particular, indica que durante la gestión de Medinaceli al frente del Miniterio de Hidrocarburos y Energías se autorizó la comercialización de gasolina que permanecía inmovilizada por orden de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) alegando observaciones en su calidad.

Por este caso, más de 70.000 vehículos se han viso afectados hasta el mes de junio, según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), recoge la cadena de televisión boliviana UNITEL.

El Gobierno de Bolivia suspendió a principios de abril los contratos de suministro de gasolina firmados con las comercializadoras de materias primas Vitol y Trafigura por supuestos problemas de calidad del combustible, y tras una huelga de conductores de transporte público en La Paz y El Alto por los daños causados en los vehículos por la gasolina adulterada.

A mediados de ese mismo mes, el presidente Rodrigo Paz cesó a Medinaceli de sus funciones, apenas horas después de la renuncia al cargo de la entonces presidenta de YPFB, Claudia Cronenbold.