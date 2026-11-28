Archivo - El expresidente de Bolivia, Evo Morales - El Universal / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía boliviana ha admitido a trámite este viernes una querella contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por presunto delito de tentativa de asesinato en el marco del conocido como Caso Terrorismo, el asalto policial de 2019 al Hotel Las Américas de Santa Cruz que se saldó con tres muertes.

De esta manera, la Procuraduría General del Estado --el equivalente a la Abogacía del Estado-- ha informado de que ha formalizado su apersonamiento en este caso y ha solicitado a la Fiscalía la ampliación de las investigaciones contra los exmandatarios bolivianos.

"La querella, presentada el 9 de julio de 2026 por Juan Carlos Guedes Bruno (procesado y luego absuelto en el caso Hotel Las Américas), fue admitida mediante providencia fiscal el 9 de noviembre de 2026, constituyéndose en un antecedente procesal relevante para las nuevas actuaciones realizadas por la Procuraduría", reza el comunicado.

De esta misma manera, la Procuraduría ha pedido que se emita una orden de captura contra Morales --quien continúa protegido bajo el resguardo de sus simpatizantes-- y García Linera --asilado en México-- "ante la eventual imposibilidad de establecer el paradero de los sindicados". Además, ha requerido gestionar, ante la Interpol, "la activación del sello rojo para su búsqueda y localización" internacional de los mandatarios.

"Estas actuaciones representan la intervención directa de la Procuraduría en un proceso penal de relevancia pública, mediante solicitudes orientadas a promover el avance de las investigaciones y las acciones jurídicas en el caso", señala el documento.

Estos últimos movimientos suponen un salto cualitativo en la presión judicial sobre Evo Morales y Álvaro García Linera, ya que elevan el caso a la máxima instancia de justicia del país, amplían la acusación penal, implican directamente al Estado como parte querellante y abren la puerta a una orden de captura internacional.