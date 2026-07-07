La Fiscalía de Brasil pide que Flávio Bolsonaro declare ante la Policía por si se retracta de sus calumnias contra Lula

Archivo - El senador ultraderechista brasileño Flávio Bolsonaro en la conferencia conservadora estadounidense CPAC en Texas, EEUU - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, ha defendido este lunes que el senador y precandidato presidencial ultraderechista Flávio Bolsonaro comparezca en audiencia ante la Policía Federal en el marco de la investigación abierta en su contra por posibles calumnias contra el presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, apuntando que podría evitar una sentencia en su contra si se desdijera.

"Subsiste la necesidad de una audiencia al Sr. Flávio Nantes Bolsonaro, una medida de particular relevancia, especialmente por la posibilidad de retractación, que podría eximir al investigado de castigo", ha señalado el fiscal en un escrito enviado al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, instructor del caso, y recogido por el diario brasileño 'Folha'.

Según la legislación brasileña, si un acusado de calumnias se retracta antes de que se emita una sentencia, queda eximido de la pena, pudiendo emplear para la rectificación el mismo medio utilizado para cometer el delito --en este caso, las redes sociales--.

El caso gira en torno a una publicación realizada por el senador el 3 de enero de 2026, el mismo día en que Estados Unidos intervino militarmente en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro en una operación que dejó más de un centenar de muertes.

"Lula será delatado. Se acabó el Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, elecciones fraudulentas...", afirmaba entonces Flávio Bolsonaro, haciendo uso del foro izquierdista latinoamericano para vincular a Lula con las acusaciones realizadas por Estados Unidos contra Maduro.

Por estas palabras, la Policía Federal brasileña consideró "evidente" a finales de junio que "el senador Flávio Bolsonaro, mediante su publicación, imputó falsamente al presidente Lula la comisión de los delitos de narcotráfico internacional, tráfico internacional de armas y lavado de dinero, delitos expresamente tipificados en nuestro ordenamiento jurídico".