La Fiscalía búlgara investiga la muerte de un nacional por un ataque de Israel en Gaza

Desde el pasado año colaboraba con la ONU en la entrega de ayuda humanitaria a civiles en el enclave palestino

La Fiscalía de Bulgaria ha anunciado este jueves la apertura de una investigación preliminar por la muerte de un ciudadano búlgaro en un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza, donde formaba parte de un equipo de Naciones Unidas.

El órgano inició sus indagaciones el pasado 19 de mayo a raíz de una denuncia presentada por el fiscal Mincho Spasov, quien ha hecho el anuncio en una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias estatal BTA y en la que ha señalado que el objeto de ésta es el asesinato de una persona bajo protección internacional, en virtud del artículo 116 del Código Penal búlgaro.

La víctima es el ciudadano Marin Marinov, un capitán de 51 años, que falleció el 19 de marzo cuando dos alojamientos del organismo internacional sufrieron una explosión, a consecuencia de un ataque del Ejército israelí que hirió a otras cinco personas.

A finales de junio, el ministro de Exteriores de Bulgaria, Georgi Georgiev, informó durante una sesión ante el Parlamento del país que Naciones Unidas e Israel están negociando una indemnización a la familia de Marinov, después de asegurar que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reconocieron que un disparo de un tanque israelí causó la muerte del ciudadano búlgaro.

Marinov se incorporó a la Oficina de la ONU de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) en 2016 como inspector marítimo del Mecanismo de Verificación e Inspección de la ONU para Yemen. Tras un periodo en la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), se reincorporó a la UNOPS en Gaza el año pasado, apoyando la entrega de ayuda humanitaria a civiles.