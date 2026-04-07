La Fiscalía de Colombia citará a 'Calarcá' por delitos de lesa humanidad a la espera de que Petro reactive el arresto

Archivo - Miembros de la disidencias de las FARC del Estado Mayor Central (EMC). - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Colombia ha adelantado este martes que citará al líder de las disidencias de las FARC Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', para comunicarle de manera oficial los delitos de lesa humanidad que se le imputan, a la espera de que el presidente Gustavo Petro reactive la orden de arresto contra él.

La fiscal general Luz Adriana Camargo ha señalado que han puesto en conocimiento del presidente Petro los delitos que presuntamente habría cometido el líder de las disidencias del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) después de ser designado como representante en la mesa de negociación con el Gobierno.

"En esta solicitud que nosotros le hacemos, le enumeramos por qué estamos solicitándolo, cuáles son los casos que nosotros hemos podido documentar de delitos que alias 'Calarcá' presuntamente habría cometido después de ser designado vocero representante", ha explicado la fiscal en una entrevista para Caracol Radio.

Camargo ha informado de que en una última reunión se tomó la decisión de citar formalmente a 'Calarcá' "a una audiencia de imputación de cargos por estas conductas", de las cuales dijo que "de ninguna manera se compadecen con la calidad de miembros representantes de un grupo armado en una mesa de diálogo".

Así, la fiscal ha hecho mención a las pruebas recabadas durante un control militar a 'Calarcá' en julio de 2024, las cuales apuntan a su más que posible responsabilidad en la muerte de un líder social, así como a otras investigaciones, para incidir en la necesidad de que el presidente de Colombia reactive su captura.

"Vamos a (...) buscar esa fecha de audiencia para hacer esta imputación y nosotros esperamos que el presidente rápidamente se pronuncie sobre nuestra solicitud", ha dicho, confiando en que así Petro conozca las razones que llevan a la Fiscalía a creer que estas personas no deben estar en una mesa de negociación.

Se cumplen ya algunos días desde que la fiscal dio una semana de plazo al Gobierno para que reactivara la orden de arresto del líder de las disidencias del EMBF, sobre las cuales, no obstante, el Ejército continúa operando. La decisión compete en exclusiva al presidente colombiano.

El EMBF está conformado por tres estructuras, entre ellas el bloque Jorge Briceño, liderado por 'Calarcá', a quien se considera el máximo líder de estas disidencias, que no son más que una escisión del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, comandado por Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'.