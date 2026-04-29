La Fiscalía de Colombia fija para la próxima semana la imputación de 'Calarcá' por homicidio y desaparición forzada

Archivo - Bandera de las FARC. - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, ha informado de que el próximo 5 de mayo está fijada la fecha para la imputación del líder de las disidencias de las FARC Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', mientras el Gobierno de Gustavo Petro aún evalúa si expulsarle de las negociaciones de paz.

Camargo ha detallado que 'Calarcá' será imputado por desaparición forzada, homicidio de persona protegida y asociación para delinquir, tal y como adelantó a principios de mes, poco después de dar al Gobierno una semana para reactivar la orden de arresto del líder del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF).

Asimismo ha comunicado que ha solicitado personalmente al presidente Petro una evaluación acerca de la permanencia de 'Calarcá' en la mesa de negociación, así como de la de otros cuatro integrantes de las disidencias del Frente 33 de las FARC, que operan en Catatumbo y que han sido ya imputadas por delitos de lesa humanidad.

"Esa solicitud aún no ha sido respondida por el señor presidente, pero en términos del plazo que se otorga legalmente para el derecho de petición está aún en términos y yo espero que se responda en tiempo", ha dicho, recoge la prensa local.

Las disidencias del EMBF de 'Calarcá' se escindieron del Estado Mayor Central (EMC) de Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', para supuestamente negociar la paz con el Ejecutivo. Sin embargo, desde octubre de 2023, cuando se establecieron ciertos acuerdos, no han cejado en sus actividades, ganando territorio y protagonizando constantes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

A las disidencias de 'Calarcá' se les atribuye la masacre de una treintena de personas en Guaviare, principalmente miembros de los grupos comandados por 'Mordisco' en enero de este año, así como el ataque a un helicóptero de la Fuerza Aérea colombiana en Antioquia, en agosto de 2025.