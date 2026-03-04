La Fiscalía cubana ordena prisión provisional para seis personas por el "intento de infiltración" desde EEUU

Archivo - Malecón de La Habana. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Jiang Biao - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cuba ha enviado este martes a prisión provisional a seis personas, detenidas por su supuesta implicación en el "intento de infiltración" en la isla caribeña desde una embarcación estadounidense a finales de febrero.

El organismo ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales que todos ellos han sido imputados por delitos de "terrorismo", de acuerdo con el Código Penal de Cuba, sin dar más detalles del proceso.

Cabe recordar que el pasado 25 de febrero, el Ministerio del Interior isleño anunció la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación estadounidense, tras un tiroteo con las fuerzas de seguridad cubanas en aguas cercanas al norte de la provincia de Villa Clara, mientras que los seis restantes resultaron heridos y fueron detenidos.

Según las autoridades del país caribeño, la embarcación, con matrícula del estado de Florida, "se aproximó" a las aguas territoriales cubanas "a una milla náutica al noroeste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, en el municipio Corralillo". Tras ello, una unidad de las Tropas Guardafronteras de la isla solicitó la identificación de sus integrantes.

No obstante, según aseguró entonces la Administración cubana, "desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana resultara lesionado".