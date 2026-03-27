La Fiscalía da una semana al Gobierno de Colombia para reactivar la orden contra 'Calarcá'

Archivo - Imagen de archivo de un guerrillo de las FARC. - FARC - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, ha adelantado que reactivará a lo largo de esta semana la orden de captura de Alexánder Mendoza, alias 'Calarcá', en caso de que no lo haga el propio Gobierno, en respuesta a la falta de compromiso de la disidencia de las FARC que comanda con el proceso de negociación.

Camargo ha informado de que han explicado en varias ocasiones al comisionado para la Paz, Otty Patiño, la necesidad de reactivar esta y otras órdenes de detención, incluidas las de los líderes del Frente 33, "visto que no hay una voluntad de paz".

"Estamos esperando que el comisionado adopte esa decisión, que de no hacerse, la adoptará la Fiscalía por su propia cuenta", ha advertido la fiscal, que fija "esta semana" como plazo para que Patiño anuncie la decisión de levantar la suspensión de estas órdenes de detención, según ha detallado en una entrevista para Blu Radio.

Camargo ha comunicado que han hecho saber al equipo de Patiño de la posible relación de 'Calarcá' en el asesinato de un líder social en base a las pruebas recopiladas durante un control militar al propio líder de la disidencia del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), en julio de 2024.

"Lo que encontramos ahí fue exactamente la conversación escrita que tiene en un chat con el ejecutor material de ese homicidio y luego la evidencia de que esa muerte por orden de él se habría ejecutado", ha revelado la fiscal general.

El EMBF está conformado por tres estructuras, entre ellas el bloque Jorge Briceño, liderado por 'Calarcá', a quien se considera el máximo líder de estas disidencias, que no son más que una escisión del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, comandado por Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'.

A pesar de las negociaciones con el Gobierno, las Fuerzas Armadas de Colombia siempre han mantenido que no han sido óbice para continuar con sus operaciones contra el grupo. "En ningún momento nos han amarrado las manos", dijo recientemente el general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército.

COLABORACIÓN CON VENEZUELA

Por otro lado, la fiscal general también ha adelantado que solicitarán colaboración al Gobierno de Venezuela para detener a los líderes de otra de las principales disidencias de las extintas FARC, la Segunda Marquetalia del histórico líder guerrillero Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez'.

La orden responde a las últimas revelaciones de la investigación del asesinato del senador Miguel Uribe. Uno de los detenidos ha señalado directamente al liderazgo del grupo armado, entre ellos el citado 'Iván Márquez' y José Sierra Sabogal, alias 'Zarco Aldinever', quienes se sospecha se ocultan en Venezuela.

"Tenemos que activar los canales diplomáticos porque nosotros mantenemos relaciones con nuestros pares en Venezuela (...) contamos con la colaboración del sistema judicial venezolano también para ubicar a estas personas", ha dicho.

Camargo ha adelantado que van a activar esos contactos bilaterales, una vez ya se cuenta con el respaldo de organismos internacionales, como Interpol, para dar con estos dos líderes, cuya detención va más allá de lo meramente policial pues se trata de dos objetivos considerados de alto valor.

Asimismo, ha puesto en duda las especulaciones acerca de la muerte de ambos guerrilleros. "Necesitamos mucho más que historias para creer en muertes o en enfermedades", ha zanjado la fiscal. "No tenemos cadáver", ha dicho en relación a 'Zarco Aldineber', de cuya muerte se hizo eco el Gobierno en agosto de 2025.