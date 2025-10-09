La Fiscalía de Finlandia recurre el fallo sobre el sabotaje de uno de los cables en el Báltico

Un tribunal de Helsinki dictaminó que carece de jurisdicción y redujo el caso a un "incidente"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Finlandia ha recurrido este jueves el fallo emitido la semana pasada por un tribunal de Helsinki, que dictaminó que la Justicia finlandesa carece de jurisdicción sobre el caso de supuesto sabotaje perpetrado por el barco 'Eagle S', un buque petrolero sospechoso de haber causado daños al EstLink2, un cable submarino que conecta territorio finlandés con Estonia y que registró fallos el pasado 25 de diciembre.

Los fiscales, que han presentado un recurso después de que la Justicia se decantara por no juzgar al capitán del buque y dos de los tripulantes, acusados de dañar los cables intencionadamente, han señalado que este intento de sabotaje formaba parte de la "Guerra híbrida" de Rusia.

El Tribunal de Distrito de Helsinki afirmó que la jurisdicción sobre este tipo de casos recae fundamentalmente en el pabellón --que refleja la nacionalidad de la embarcación--, así como en los Estados de aquellos miembros de la tripulación que son acusados, que en este caso son Georgia e India. Además, el barco está registrado en Islas Cook.

Asimismo, la corte considera que lo sucedido fue tan solo un "incidente" bajo la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y que, como tal, la tarea de sacar adelante el caso recae sobre terceros.

No obstante, las investigaciones apuntaban a que los miembros de la tripulación del 'Eagle S' habían provocado "daños intencionados" al cable en aguas internacionales al fondear en la zona. Además, hallaron marcas de arrastre sospechosas en la zona donde se ubica el EstLink2.

La Unión Europea vincula el barco a Rusia y lo ha incluido en su lista de buques señalados por formar parte de la llamada 'flota en la sombra' de Moscú, unas embarcaciones utilizadas supuestamente para sortear las sanciones internacionales impuestas en relación con la invasión rusa de Ucrania.