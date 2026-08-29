La Fiscalía de Irán presenta un caso por terrorismo tras los asesinatos de Jamenei y las niñas de la escuela de Minab

Archivo - Procesión en India en memoria de las niñas de la escuela de Minab, asesinadas en un ataque aéreo de EEUU e Israel - Europa Press/Contacto/Sameer Hussain - Archivo

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General de Teherán ha presentado este sábado una acusación formal por terrorismo tras los asesinatos del líder supremo iraní, Alí Jamenei, y las niñas de la escuela de Minab en el comienzo de la campaña de bombardeos lanzada por Estados Unidos e Israel, con vistas a la apertura de un proceso judicial en foros nacionales e internacionales.

El fiscal de Teherán, Ali Salehi, ha presentado este sábado la "acusación formal" en el caso "del acto terrorista que provocó el martirio del Líder Supremo de la Revolución Islámica, y cuatro miembros de su familia tras completar las investigaciones preliminares y examinar las pruebas".

La acusación formal establece que, en esta operación, al tener como objetivo al máximo funcionario político y a la cúpula de la República Islámica de Irán, "se persiguieron objetivos como el debilitamiento de la estructura de gobierno y la influencia coercitiva en las políticas del país", un acto que, desde la perspectiva del derecho penal y los documentos internacionales relacionados con la lucha contra el terrorismo, "conlleva responsabilidad penal para sus autores, comandantes y planificadores".

La hija, la esposa, el yerno y la nieta de 14 meses del líder iraní también murieron en un bombardeo israelí, parte del inicio de la campaña de hostilidades lanzada junto a Estados Unidos el 28 de febrero, contra el complejo del ayatolá en la capital de Irán.

La Fiscalía de Teherán también anunció la presentación de una acusación formal "en el caso del acto terrorista que provocó el martirio de estudiantes" en la escuela primaria Shajare Tayebé en Minab, en la provincia de Hormozgán, y en el que murieron 175 personas, entre ellas 155 niñas.

Estos documentos "además de determinar la responsabilidad legal de cualquier acusado dentro del país, servirá como documento legal a la República Islámica de Irán para perseguir la responsabilidad penal de los autores y perpetradores en el ámbito internacional", ha concluido el fiscal en un comunicado publicado por la agencia Mizan, el órgano portavoz de la Judicatura iraní.